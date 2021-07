Elodie in conduzione a Le Iene dalla prossima edizione. È l'ultima indiscrezione sul futuro dello show di Davide Parenti, che ripartirà dal prossimo settembre su Italia 1, come annunciato dai nuovi palinsesti Mediaset, rinunciando ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti ha annunciato da poche settimane il suo ritiro dalle scene Mediaset che non l'ha riconfermata per la prossima stagione tv, per una sua libera scelta, ha specificato l'ad Piersilvio Berlusconi. Sembra che a saltare sarà anche il ruolo maschile fino allo scorso anno ricoperto da Nicola Savino, al quale è stato affidato un nuovo programma nel prime time di Italia 1 dal titolo Ritorno a scuola.

Elodie potrebbe prendere il posto di Alessia Marcuzzi

In una situazione ancora tutta da delineare, il sito TvZoom ha lanciato l'indiscrezione secondo cui sarà la cantante romana a prendere le redini del programma di Italia 1. Secondo tali ipotesi, Elodie starebbe trovando un accordo con la produzione e avrebbe dato la sua disponibilità solo nel secondo periodo dell'anno, dunque a partire da gennaio, dopo la pausa natalizia. Prima ci sarebbero impegni legati alla musica e a progetti ai quali deve dare la priorità. Occorrerà aspettare per avere l'ufficialità sulla questione e per capire se il programma di Davide Parenti sarebbe disposto ad avere Elodie solo per la seconda metà del programma, accettando il compromesso pur di avere in studio un'artista che, con la sua performance a Sanremo, ha dimostrato di avere tutte le abilità per tenere la scena, anche come valida conduttrice. Un volto noto, che indubbiamente il pubblico accoglierebbe volentieri.

Chi potrebbe condurre Le Iene nella prossima stagione

L'obiettivo dello show, che è pronto a ripartire dal prossimo autunno, è quello di mantenere un appuntamento fisso a settimana nella prima metà dell'anno, per poi arrivare alla doppia serata da gennaio in poi. Piersilvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, ha sottolineato la necessità per il programma di Italia 1 di un cambiamento, soprattutto come volti identificativi dello show. "I nomi dei conduttori sono legati a un profilo innovativo, anche un po’ spinto, quindi ogni anno cerchiamo di rinnovare. Ancora non certi i nomi di questa stagione 2021/2022, forse Davide Parenti lavorerà su personaggi che fanno parte del gruppo de Le Iene", ha fatto sapere. Si rafforza l'idea che Elodie possa fare parte del team anche solo per un periodo, magari per una delle due serate che andranno in onda da gennaio in poi e che possa alternarsi con volti già noti delle Iene come ad esempio al trio formato da Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri.