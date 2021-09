Ellen Pompeo e Patrick Dempsey di nuovo insieme, si ricompone la coppia di Grey’s Anatomy I protagonisti di una delle serie più amate degli ultimi anni si ritrovano insieme, non nei panni di Meredith e Derek ma per un nuovo progetto, ovvero il podcast di Ellen Pompeo in cui Dempsey si è aperto ad una lunga conversazione con la sua ex partner sul set: “È stato divertente fare due chiacchiere e lo sarà altrettanto mostrare al pubblico le nostre conversazioni“.

A cura di Andrea Parrella

Per anni sono stati un binomio inscindibile e ora Ellen Pompeo e Patrick Dempsey tornano a fare coppia per un nuovo progetto. Dopo la breve reunion avvenuta nella diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, i due attori si preparano a dare ai fan alcuni dettagli sul loro rapporto con la nuova avventura professionale di Ellen Pompeo, che condurrà un podcast dal titolo Tell me with Ellen Pompeo in cui avrà, tra i primi ospiti, proprio la sua ex co-star sul set di una delle serie più longeve ed amate degli ultimi anni: Patrick Dempsey, non nelle vesti di medico, ma di se stesso. Ad annunciarlo è People che ha spazzato via ogni dubbio sui presunti dissapori tra i due.

"Dempsey terrorizzava il set di Grey's Anatomy"

Dettaglio, quest'ultimo, che è relativo all'uscita del libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy di Lynette Rice, in cui si racconta attraverso alcune testimonianze di due produttori di Grey’s Anatomy, di come Patrick Dempsey non fosse proprio amatissimo sul set: “È diventato subito uno dei personaggi più amati ed influenti, il suo fascino naturale lo ha fatto immediatamente apprezzare da tutti e il suo impatto sul set è cresciuto puntata dopo puntata. Shonda Rhimes aveva detto subito che lui era l’uomo perfetto. Aveva una presa tale all’interno del cast che spaventava la gente… Niente di sessuale, ma terrorizzava il set“.

Il podcast con i due attori

Pare però che Meredith Grey e Derek Shepherd torneranno insieme a chiacchierare, come ha spiegato proprio Ellen Pompeo: "Penso che dare ai telespettatori 45 minuti di quella che è stata la nostra conversazione quando abbiamo passeggiato o quando abbiamo pranzato… sarà molto divertente lasciarli sbirciare… È stato divertente fare due chiacchiere e lo sarà altrettanto mostrare al pubblico le nostre conversazioni“.

La 18esima stagione di Grey's Anatomy

Intanto torna anche Grey's Anatomy. A partire dal 30 settembre in America verranno trasmesse le nuove puntate della serie, arrivata ormai alla sua 18esima stagione che, quindi, potrebbe anche essere l’ultima. Nei nuovi episodi ci saranno personaggi nuovi, ma anche ritorni del passato come quello della dottoressa Addison Montgomery.