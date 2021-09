Era Cristina Yang in Grey’s Anatomy, Sandra Oh: “Sono in terapia, il successo è stato un trauma” Sandra Oh ha svelato i retroscena della grande notorietà acquisita dopo avere interpretato il ruolo della dottoressa Cristina Yang nella serie Grey’s Anatomy. L’attrice ha definito “traumatico” ciò che ha vissuto. Si è vista costretta a nascondersi o a evitare di uscire di casa. La terapia le ha permesso di ritrovare l’equilibrio.

A cura di Daniela Seclì

Sandra Oh è stata tra i volti più amati della serie Grey's Anatomy, dove interpretava la dottoressa Cristina Yang. L'attrice è uscita di scena nella puntata del 7 luglio 2014. In queste ore, Sandra Oh ha rilasciato un'intervista a Sunday Today e ha raccontato che gli anni trascorsi sul set non sono stati tutti rose e fiori. Ha dovuto rivolgersi a un terapeuta.

Sandra Oh e l'altra faccia del successo

L'attrice Sandra Oh ha spiegato che per lei non è stato affatto facile gestire l'enorme notorietà acquisita grazie al ruolo interpretato nella serie televisiva Grey's Anatomy per ben dieci stagioni. Ha definito quel periodo come "traumatico". Per lei si è rivelato particolarmente complesso da affrontare, il fatto di aver perso ogni diritto alla privacy:

"Per essere onesti, è stato traumatico. La ragione per cui sto dicendo questo è che la privacy è fondamentale anche per creare le circostanze di cui si ha bisogno per fare bene il tuo lavoro. Quando si perde l'anonimato, devi acquisire la capacità di tentare di continuare ad avere una vita reale".

I problemi vissuti e il ricorso a un terapeuta

Sandra Oh ha elencato alcuni degli atteggiamenti che si è vista costretta ad assumere una volta diventata un volto noto: "Sono andata dal non potere più uscire di casa a nascondermi nei ristoranti". Quindi si è rimboccata le maniche e ha provato a reagire: "Pian piano sono riuscita a gestire le attenzioni e le aspettative, senza perdere la mia identità". Fondamentale è stato il ricorso a un terapeuta: "È molto, molto importante. Devi solo lavorare per trovare il tuo modo di rimanere con i piedi per terra. E molte volte, l'unico modo per riuscirci è dicendo di no". Rivolgendosi a uno specialista, che considera ancora "irrinunciabile", Sandra Oh è riuscita a trovare l'equilibrio necessario per affrontare i lati meno piacevoli della notorietà.