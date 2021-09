Grey’s Anatomy parte con la 18esima stagione tra ritorni e new entry nel cast A partire dal 30 settembre in America verranno trasmesse le nuove puntate di Grey’s Anatomy, arrivato ormai alla sua 18esima stagione che, quindi, potrebbe anche essere l’ultima. Nei nuovi episodi ci saranno personaggi nuovi, ma anche ritorni del passato come quello della dottoressa Addison Montgomery.

A cura di Ilaria Costabile

In America i nuovi episodi della 18esima stagione di Grey's Anatomy sono pronti per essere trasmessi dalla Abc, e i fan si stanno già preparando i fazzoletti per poter salutare a dovere tutti i protagonisti che in quasi vent'anni di serie tv hanno reso di i telespettatori dipendenti da quanto accade nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital. Dopo storie struggenti, morti improvvise, ritorni e anche il racconto del Covid, è in arrivo un nuovo inizio per la serie ideata da Shonda Rhimes dove, però, non mancheranno sorprese come il ritorno di alcuni personaggi delle vecchie stagioni, uno fra tutti Addison Montgomery.

Un altro ritorno dal passato

Con la pandemia e il racconto del Covid che ha tenuto Meredith Grey in bilico tra la vita e la morte, sono stati svariati i ritorni in scena da parte di vecchi protagonisti della serie tv più amata e seguita di sempre. Dopo Dereck Sheperd e Mark Sloane, ecco che dopo alcune indiscrezioni a riguardo, si ha la certezza del ritorno di un altro grande personaggio. Stiamo parlando della dottoressa Addison Montgomery, interpretata dall'attrice Kate Walsh, che torna a vestire i panni della ginecologa e chirurgo neonatale e fetale dell'ex Seattle Grace Hospital. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, pubblicando un video in cui assicura che nella nuova stagione ci saranno molti colpi di scena:

Bene, bene, bene… La Dr.sa Montgomery sta per tornare al Grey Sloane Memorial Hospital. Sono entusiasta di tornare a casa da Shonda, Ellen e dal resto di questo incredibile cast. Aspettate di vedere cos’ha in serbo questa stagione! È imperfetta e arrogante e molto brava in quello che fa, e non importa cosa succede, si rialza e va avanti. Lei continua a provarci.

Addison Montgomery tra i personaggi più amati

Il personaggio di Addison Montgomery fu uno dei primi a sparigliare la carte dell'amore idilliaco nato sin dalle prime puntate della stagione uno di Grey's Anatomy e cioè quello tra Meredith e Derek. La dottoressa era, infatti, la moglie dell'affascinante neurochirurgo, il quale era fuggito a Seattle piantandola in asso dopo aver scoperto che tra lei e il suo migliore amico, il dottor Mark Sloane, c'era una storia. L'arrivo di Addison sarà un elemento di disturbo, ma in fin dei conti il suo sarà un personaggio a cui il pubblico saprà affezionarsi e, infatti, proprio dalla sua storia nacque il primo spin off della serie, ovvero "Privacte Practice", conclusosi nel 2013 con un matrimonio e un figlio per l'algida dottoressa.