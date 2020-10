La terza puntata di Ballando con le stelle si apre subito con lieto fine. Si rovescia la linea temporale della narrazione: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono di nuovo insieme. Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, il ballerino è riuscito a essere in forma per la puntata di questa sera. Raimondo Todaro ha baciato con passione la sua dama, Elisa Isoardi: "Sto molto bene adesso, sono pronto a ricominciare".

La passione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Sembra sia scoppiata la passione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. L'intesa tra i due è palpabile, ma lei sulle pagine del settimanale "Chi" ha smentito a metà il flirt: "Se succederà, sarà dopo Ballando".

Raimondo è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se', sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo.

La coppia sta giocando su questo affiatamento. Nella prima puntata di questa edizione, infatti, hanno voluto lasciare a metà la risposta a domanda precisa: "Se siamo fidanzati? Non vogliamo dirvelo". Elisa Isoardi nella seconda puntata ha vinto da sola la puntata, ha ballato in onore di Raimondo Todaro, ricoverato all'ospedale per un'appendicite.

Il successo di Ballando con le stelle

L'edizione 2020 di Ballando con le stelle è già un successo dopo sole due puntate. Sembra esserci il mix giusto di tutto: concorrenti in palla, giurati cattivi, liti (vedi Selvaggia Lucarelli vs Alessandra Mussolini) e soprattutto love story. Quella tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è già in assoluto una storia ‘tormentone' da seguire nella sua evoluzione, puntata dopo puntata. Per adesso, gli ascolti superano stabilmente i quattro milioni netti di spettatori con uno share tra il 20.5% e il 21.6%. Un'ottima partenza.