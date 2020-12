Il triangolo di Ballando con le stelle non lo aveva considerato nessuno. Elisa Isoardi si mostra su Instagram mentre balla in un video con Stefano Oradei. Una clip in cui ballano appassionati, coinvolgendo anche il pubblico di follower che li guarda dai propri smartphone. Sulle note della canzone simbolo di Dirty Dancing, (I've Had) The Time Of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, i due si scatenano. Ed è arrivata anche la reazione di Raimondo Todaro con cui la Isoardi ha condiviso un importante percorso a Ballando con le stelle.

Le parole di Elisa Isoardi e di Stefano Oradei

Elisa Isoardi presenta così il video: "Ecco qui il mio regalo di compleanno per voi. Grazie per aver sempre creduto in me, per la bella energia che mi regalate, grazie per avermi fatto credere nei miracoli". La conduttrice cuneese ha compiuto 38 anni il 27 dicembre e questo è stato il regalo di compleanno perfetto per festeggiare. Stefano Oradei risponde che per Elisa Isoardi è soltanto l'inizio di una lunga avventura: "Pazzesca. Super Eli…e poi ti sei allenata in così poco tempo.. top.. il primo di tanti show. E vola!". Anche su Instagram piovono i complimenti dei followers, c'è anche chi osserva i margini di miglioramento della conduttrice: "Puoi fare anche di meglio".

La reazione di Raimondo Todaro

Non poteva passare inosservata la reazione di Raimondo Todaro, compagno di Elisa Isoardi nell'ultima avventura a Ballando con le stelle. I due hanno avuto un feeling che è stato importante soprattutto per le telecamere, ma terminato lo show le loro vite sentimentali hanno preso strade differenti: "Ci sentiamo, ma non ho bisogno di un nuovo amore", aveva dichiarato Elisa Isoardi. Raimondo Todaro si è limitato a un semplice quanto stringato: "Top!". E il pettegolezzo impazza: sarà geloso di Stefano Oradei?