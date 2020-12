La famiglia Lamborghini continua a gravitare intorno al GFVip di Signorini. Dopo la polemica dell'ingresso saltato di Ginevra, ora sembra ormai certo che a fare il suo ingresso nella casa sarà la sorella Elettra Lamborghini, come super ospite in occasione del Capodanno. Gabriele Parpiglia in diretta su Casa Chi ha rivelato che la "twerking queen" entrerà nel loft il 31 dicembre, non solo per portare pandori e panettoni ai vip, ma anche per animare l'ultima notte dell'anno con un suo strabiliante show.

Elettra Lamborghini al GFVip dopo il no di Ginevra

Ginevra Lamborghini non entrerà più al GFVip per problemi di natura contrattuale. "Nella clausole avrebbe messo che non voleva si parlasse della sua famiglia e che nessuno sarebbe dovuto intervenire nella casa, perché voleva fare il suo percorso", ha spiegato Parpiglia nella stessa puntata Casa Chi. A quanto pare però, era già nell'aria da tempo l'ingresso della sorella Elettra per il Capodanno. Signorini d'altronde aveva già parlato di una chiacchierata in confidenza tra la Lamborghini e Cristiano Malgioglio, nella quale Elettra aveva promesso all'amico di fargli visita nella casa per portare il panettone. "Elettra è in trattativa, dovrebbe fare anche uno show nella casa e far festa con i componenti. Sarebbe felicissima di entrare. Ha rifiutato il ruolo di opinionista al GFVip perché non lo sentiva nelle sue corde: è capace di dire di no e se ci fosse stata Ginevra di certo non avrebbe accettato di entrare".

L'ingresso saltato di Ginevra Lamborghini al FGVip

Intervenuta su Instagram, Ginevra Lamborghini ha raccontato di non avere avuto alcuna "pretesa", smentendo quindi le parole di Signorini e accusandolo di scarsa professionalità. Ginevra infatti sostiene di non essere stata informata da Signorini, che avrebbe scelto di rivelare la notizia dell'ingresso saltato senza il suo consenso: "Mi stupisce sentir parlare di mie “presunte pretese” ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti. Parlare di me liberi da alcuna “presunta pretesa” beh lo state già facendo..peccato per le scivolate di cattivo gusto".

La versione di Alfonso Signorini

Durante una diretta Instagram del suo format Casa Chi, Alfonso Signorini ha rivelato che nonostante ci fossero tutti i buoni propositi, è stato costretto a rinunciare a Ginevra Lamborghini al GFVip perché "lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si parlasse né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d'accorso, né della sua famiglia. Ma allora scusa di che parliamo?". Signorini ha spiegato che sarebbe stato disposto a non scendere troppo nei dettagli sul rapporto con la sorella, con la quale non scorrerebbe affatto buon sangue: "Una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra’. Però sono scelte sue. Io su quelle cose non ci entro".