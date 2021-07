Ecco cosa farà Salvatore Esposito dopo la fine di Gomorra: resta a Sky con Rosanero L’attore di Gomorra resta ancora legato a Sky dopo la fine della serie tv tratta dal romanzo di Roberto Saviano: sarà ancora una volta un boss nel film “Rosanero”, tratto dal romanzo di Maria Tronca. Una commedia agrodolce che unisce i destini di un boss e di una ragazzina, costretti a scambiarsi i ruoli dopo un incidente.

Che cosa farà Salvatore Esposito dopo la fine di Gomorra prevista per quest'autunno? Abbiamo la risposta. Resta su Sky e, soprattutto, resta un boss della malavita. Sono partite, infatti, le riprese del nuovo film Sky Original dal titolo evocativo Rosanero, prodotto da 11 marzo film e da Vision Distribution. Il soggetto e la regia sono di Andrea Porporati, che firma anche la sceneggiatura proprio in collaborazione con Salvatore Esposito. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Maria Tronca, edito da Baldini&Castoldi. Le riprese del film sono in corso tra Castellammare di Stabia, Ercolano, Vico Equense e Roma.

Di cosa parla Rosanero

La trama di Rosanero: il film è una commedia che intreccia toni più leggeri a elementi dark, attraverso la favola moderna che unisce inaspettatamente un boss e una ragazzina, il cui scambio di identità provoca una serie di equivoci dagli effetti imprevedibili, e fa riflettere su temi rilevanti e su come il male possa trasformarsi in bene. Seguiamo Totò (Salvatore Esposito), boss emergente della malavita napoletana, e Rosetta (Fabiana Martucci): I due subiscono un incidente nello stesso giorno. Lui viene raggiunto da un proiettile, lei cade da un'altalena. Entrambi operati, quando si risvegliano dal coma saranno l'uno nel corpo dell'altra.

Il cast di Rosanero

Salvatore Esposito e Fabiana Martucci sono i protagonisti del film nei ruoli del boss Totò e della piccola Rosetta. Completano il cast di Rosanero: Antonio Milo, che abbiamo recentemente apprezzato nella serie de Il Commissario Ricciardi. Questa volta, Antonio Milo veste i panni di Tonino La Bufala. Nel cast anche Ciro Esposito (Io speriamo che me la cavo, La Nuova Squadra), Salvatore Striano (L’oro di Scampia), Aniello Arena (Reality, Ultras) e la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma (Rimini Rimini, Opera, il Mercante di Stoffe) nel ruolo di Fortebraccio.