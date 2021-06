Tra le serie il cui ritorno è più atteso c'è Gomorra, arrivata alla sua quinta stagione. La serie andrà in onda su Sky e sebbene le riprese si siano concluse da qualche tempo, non era stato ancora annunciato il debutto sulla piattaforma. È stata Antonella D'Errico Executive Vice president Programming di Sky Italia che nel presentare i quattro nuovi canali proposti a partire dal primo luglio, ha poi rivelato la data di lancio dell'attesissima ultima stagione della serie con Salvatore Esposito e Marco D'Amore che arriverà il prossimo autunno.

L'arrivo dell'ultima stagione

"A novembre abbiamo il debutto di un grandissimo titolo, Gomorra 5, la stagione finale" così ha annunciato l'arrivo di uno dei prodotti più amati dal pubblico e che ha riscontrato un grande successo in Europa e anche oltre oceano. Il ritorno con una stagione conclusiva della serie è uno degli eventi che gli appassionati attendono da oltre un anno, dopo l'annuncio ufficiale che ha decretato la fine di quanto raccontato finora e dopo la scena conclusiva del film "L'Immortale" con protagonista Marco D'Amore si è avuta la conferma che il legame tra Ciro e Genny Savastano non si era del tutto spezzato e che, tra loro, dovesse esserci ancora un chiarimento o al contrario, la resa dei conti.

Cosa ci aspetta in Gomorra 5

Marco D'Amore ha recentemente parlato del suo personaggio, dichiarando che ha subito un cambiamento incredibile se confrontato con il Ciro Di Marzio delle precedenti stagioni, un cambiamento necessario per poter dire addio definitivamente al ruolo che gli ha dato anche la popolarità: "Ciro non poteva non apparire privato di tutto ciò che lo aveva connotato all’inizio. Cioè quel un fascino guascone e piratesco che lo ha reso attraente anche da un punto di vista erotico" ha dichiarato. Vedremo, quindi, il ritorno dei due nemici-fratelli, cambiati, diversi e destinati a dover riprendere in mano una vita che avevano provato a lasciarsi alle spalle seppur in maniera diversa, una nuova guerra si sta per combattere nelle strade di Napoli e i nemici, sempre più incattiviti, sono pronti a scontrarsi senza pietà.