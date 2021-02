In attesa della quinta stagione conclusiva di Gomorra, arrivano le prime foto dal set e dal backstage della serie tv, una delle più apprezzate degli ultimi anni a livello internazionale. Le riprese di Gomorra 5 sono iniziate a Riga e proseguire a Napoli e termineranno a maggio, mentre la serie andrà in onda prossimamente su Sky e NOW TV. Le prime immagini mostrano il ritorno sul set degli ormai iconici protagonisti, Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano di Arturo Muselli nel ruolo di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito che sarà ancora Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Grande ritorno anche per Marco D'Amore, ancora protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto fino al concludersi della terza stagione, e tornato in scena revivivo in Lettonia, nel film spin off della serie, L'immortale.

La trama di Gomorra 5

Come ha rivelato il film spin off L‘Immortale, Ciro Di Marzio è vivo. Per Genny Savastano gli equilibri sono destinati a cambiare. Nel frattempo lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie. Genny ha abbandonato Azzurra e Pietrino, nella speranza di poter garantire loro un futuro migliore e ora, nascosto in un bunker, è costretto a tornare in campo rinunciando al sogno di normalità. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. I primi cinque episodi sono diretti da Marco D'Amore, già regista di due episodi della quarta stagione e de L'Immortale, mentre gli altri cinque sono diretti da Claudio Cupellini, regista della serie fin dagli esordi.

La quinta stagione di Gomorra sarà anche l'ultima

I fan più appassionati della serie saranno costretti a dire addio ai protagonisti che hanno reso Gomorra una tra le serie acclamate a livello internazionale. Non è una novità infatti che la quinta stagione delle serie non avrà un seguito: sarà l'ultimo capitolo conclusivo. Lo ha fatto sapere Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, in un'intervista a Deadline lo scorso maggio: "Al momento, riteniamo che questa sia l’ultima stagione. Non si sa mai. Ma al momento, la pensiamo come l’ultima stagione".