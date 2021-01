Solange è morto. All'anagrafe Paolo Bucinelli, era molto noto in Italia per avere presenziato in diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset in qualità di sensitivo. Classe 1952, ad aprile avrebbe compiuto 69 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento a Collesalvetti. Da tempo gli amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Così, sono andati a trovarlo sperando di avere sue notizie.

Il corpo senza vita ritrovato nel suo appartamento

Arrivati al suo appartamento in provincia di Livorno, gli amici hanno riprovato a telefonargli. Così, hanno sentito il cellulare che squillava a vuoto all'interno dell'abitazione. Allarmati hanno prontamente contattato i soccorsi e i vigili del fuoco. Così, si è giunti alla tragica scoperta. È stato ritrovato il corpo senza vita di Paolo Bucinelli. Il sessantottenne era accasciato sul divano.

Solange è morto per cause naturali

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Paolo Bucinelli sarebbe morto per cause naturali. A quanto pare, di recente aveva lottato con dei problemi di salute. Solo domenica scorsa, dunque il 3 gennaio, si era recato al pronto soccorso a causa di un problema glicemico, ma era stato dimesso poco dopo. Negli anni, si era fatto conoscere partecipando come sensitivo e opinionista a programmi televisivi di successo come Buona Domenica e La sai l'ultima?. Inoltre, aveva preso parte all'edizione del 2004 del reality La fattoria. Ha preso parte anche ad alcuni film come "Ragazzi della notte"; "T'amo e t'amerò"; "Solo un'ora d'amore" e nel 2007 "Matrimonio alle Bahamas".