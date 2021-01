La notizia della morte di Solange è giunta del tutto inaspettata. Il noto volto televisivo si è spento a 68 anni nella sua casa a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Tra le prime persone che gli hanno reso omaggio sui social c'è l'amica Vladimir Luxuria. Ha ricordato come Paolo Bucinelli approcciasse sempre con ironia il suo ruolo di opinionista e di sensitivo, tentando di trasmettere agli spettatori una ventata di ottimismo.

Vladimir Luxuria ricorda Solange

Vladimir Luxuria ha espresso il suo dispiacere per la morte di Solange, in un post pubblicato su Twitter. L'attivista ed ex parlamentare ha ricordato come il sessantottenne fosse dotato di grande senso dell'umorismo. Con le sue previsioni, per le quali spesso presenziava nei salotti televisivi, tentava sempre di confortare e incoraggiare gli spettatori: "Mi mancherai Solange, le tue improvvisazioni poetiche in rima, la stima che nutrivi per me, la tua ‘Luxi' come mi chiamavi, le previsioni sempre ottimistiche e confortanti, le risate insieme e la follia colorata delle tue chiome e del tuo umorismo. Riposa in pace".

La morte di Solange

Solange è stato trovato morto nel suo appartamento a Collesalvetti. Al momento, si parla di cause naturali. Gli amici, da giorni, tentavano di contattarlo ma senza riuscirci. Così, preoccupati per il prolungato silenzio, si sarebbero recati a casa di Paolo Bucinelli per accertarsi che andasse tutto bene. Quando hanno provato a telefonargli, hanno sentito il cellulare suonare a vuoto. Hanno allertato prontamente i soccorsi e i vigili del fuoco, che dopo aver fatto irruzione in casa, hanno trovato il corpo del noto personaggio televisivo accasciato sul divano. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Solange si era fatto conoscere partecipando a programmi televisivi come Domenica In e La fattoria. Spesso veniva ospitato in Rai e Mediaset per dare le sue previsioni agli spettatori.