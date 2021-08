Dopo Amadeus anche Zlatan Ibrahimovic sarà a Sanremo 2022? L’indizio sui social Amadeus sarà il conduttore di Sanremo 2022, ma al suo fianco potrebbe esserci un inaspettato ritorno. Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato il noto video del passaggio in moto della scorsa edizione del Festival menzionando il conduttore, scrivendo accanto: “Ti devo salvare anche prossimo anno?”. Un indizio che fa pensare, ma al momento nulla che possa dirsi certo.

A cura di Ilaria Costabile

E se tornasse anche Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2022? L'ipotesi non è da accantonare, almeno guardando il profilo del campione del Milan, dove qualche ora fa è comparso il video in cui il calciatore a bordo di una moto si fa largo tra le macchine per arrivare in tempo al Teatro Ariston e accanto alle immagini, accompagnate dalla musica folkloristica che introduceva ogni ingresso del campione sul palco, campeggia la frase: "Ti devo salvare anche prossimo anno?"

Il possibile ritorno di Ibrahimovic all'Ariston

Una richiesta o un indizio, nemmeno troppo nascosto, di una nuova partecipazione al Festival di Sanremo dopo quella dello scorso anno che, in effetti, non ha goduto della verve che il pubblico in sala avrebbe potuto restituire ad un personaggio come Zlatan Ibrahimovic che, in fin dei conti, si è prestato a ricoprire un ruolo che non gli è mai appartenuto, passando da calciatore all'essere intrattenitore. Nulla di certo, ma il video fa certamente discutere, sebbene al momento non sia giunta alcuna risposta da parte del prossimo conduttore della kermesse canora che, il prossimo anno, ci si augura possa accogliere gli spettatori dell'Ariston.

E Fiorello tornerà?

Si paventa un ritorno di Ibrahimovic, ma non ci sono notizie su un possibile rientro in scena di Fiorello. Il mattatore siciliano aveva dichiarato, finito il secondo Festival come spalla e, in qualche modo co-conduttore, che non avrebbe preso parte ad un eventuale SanremoTer nel caso ci fosse stato, sebbene avesse sempre sostenuto la necessità di affidare una nuova conduzione all'amico e collega, soprattutto dopo un'edizione a dir poco fuori dal comune come quella precedente. Intanto, Amadeus si è detto onorato di essere nuovamente il direttore artistico della kermesse e di iniziare a lavorare alla costruzione di quello che, a conti fatti, è l'evento più importante per la musica e la televisione italiana.