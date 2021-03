È un periodo turbolento per Barbara d'Urso, che negli ultimi mesi ha vissuto diversi cambiamenti in palinsesto per i suoi programmi. Com'è ormai noto, domenica 28 marzo andrà in onda l'ultimo appuntamento con il contenitore serale Live – Non è la d'Urso che lascerà il posto, dopo Pasqua, alla versione in prima serata di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Ma non solo, le novità riguardano anche Domenica Live, che presto tornerà alla classica versione allungata, che occuperà molto più spazio in palinsesto, tornando alla classica sfida della domenica con Mara Venier su Rai 1.

Barbara d'Urso torna alla concorrenza con Mara Venier

Quella tra le due padrone di casa della domenica in tv tornerà ad essere una vera e propria concorrenza come ai vecchi tempi. Barbara d'Urso infatti si riprenderà a pieno il suo spazio in palinsesto su Canale 5, perché il suo Domenica Live tornerà alla versione estesa. Lo ha annunciato Mediaset con un comunicato, spiegando che à aggiunto un blocco interamente dedicato all'informazione e all'attualità. La d'Urso andrà in onda non più dalle 17:20 alle 18:45, come è stato per tutta la stagione, bensì dalle 15. La novità delle ultime ore riguarda la data di partenza della versione "raddoppiata" del programma, che secondo le indiscrezioni rivelate da TvBlog è prevista già per domenica 4 aprile, dunque il giorno di Pasqua. Una settimana prima di quanto previsto.

Live – Non è la d'Urso chiude e lascia il posto ad Avanti un altro

Discorso a parte invece per quanto riguarda il contenitore serale della d'Urso che, come già annunciato, non solo chiuderà i battenti in anticipo rispetto al finale di stagione, ma per il momento non riprenderà. A quanto pare nemmeno a settembre, nonostante da parte di Mediaset non sembra esserci una chiusura totale. L'azienda ha infatti annunciato che il talk serale di Barbara d'Urso, partito nel 2019 e inizialmente lanciato con una collocazione in prima serata infrasettimanale, riprenderà con nuove edizioni in futuro.