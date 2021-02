Paolo Bonolis si prepara a tornare su Canale 5 con il suo game show di successo Avanti un altro. Il programma farà in suo ritorno in palinsesto a marzo, nella canonica fascia pre serale, anche se non è stata ancora confermata in via ufficiale la data di inizio. Ma anche con una versione in prima serata, occupando il posto della domenica di Live – Non è la d'Urso verso la chiusura anticipata. Secondo TvBlog, che svela le prime anticipazioni, la data di partenza del serale di Avanti un altro dovrebbe essere fissata per domenica 11 aprile. A quanto pare potrebbe trattarsi di una versione "vip" del game show di Bonolis, che ospiterà in studio diversi personaggi del mondo della tv.

Gli ospiti della prima puntata di Avanti un altro

Stando alle anticipazioni rivelate da TvBlog, per il lancio della prima serata di Avanti un altro Paolo Bonolis ospiterà in studio alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, che terminerà il 1 marzo. Tra i nomi di coloro che si sfideranno a colpi di domande da parte di Bonolis e Luca Laurenti ci sarebbero Matilde Brandi, Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Per quanto riguarda invece il ruolo di opinionisti in studio, i nomi che circolano sono quelli di Alba Parietti, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, lo stylist Giovanni Ciacci che ha rinunciato alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone.

Avanti un altro in prima serata su Canale 5

Avanti un altro di Paolo Bonolis in prima serata è una vera novità nel palinsesto di Canale 5. Inizialmente si era pensato di collocare la versione serale del game show il venerdì visto il successo di Ciao Darwin delle ultime edizioni. Ma la possibile chiusura anticipata di Live – Non è la d'Urso e l'eventualità che il programma possa non tornare nemmeno a settembre, avrebbe spinto Mediaset a collocare Bonolis la domenica sera con 10 puntate del suo Avanti un altro, che dovrebbero accompagnare il pubblico di Canale 5 fino all'estate.