Avanti un altro tornerà presto in onda su Canale 5. Il quiz condotto da Paolo Bonolis tornerà a popolare i pomeriggi di Canale 5 a partire da marzo. In ritardo rispetto alle previsioni di fine anno scorso, quando si pensava che il quiz avrebbe inaugurato il 2020 riaprendo la stagione regolare, ma per i mesi di gennaio e febbraio 2021 prosegue l'appuntamento con Caduta Libera, il game show di Gerry Scotti, in onda con le puntate inedite fino alle fine del mese.

Come cambia Avanti un altro con il Covid

Poi toccherà alla squadra di Paolo Bonolis e l'universo di Avanti un altro tornare a popolare il tardo pomeriggio di Canale 5, con una formule condizionata certamente dalla situazione epidemiologica, ma con il pubblico in studio. Tutti avranno la mascherina e tra loro ci saranno i pannelli in plexiglass, che separeranno anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Vietati per forza di cose i contatti fisici, qualsiasi tipo di balletto e passaggi di mano di oggetti vari. Per il resto il game show resta identico e in virtù della pandemia si può spiegare anche la scelta di Mediaset di congelare le puntate mai andate in onda nell'inverno del 2020, quando il coronavirus convinse Canale 5 a congelare gli episodi del quiz già a disposizione e mandare in onda le repliche (cosa che alimentò i malumori di Paolo Bonolis). Repliche che torneranno utili quando – e se – si andrà oltre la pandemia, tornando a una situazione che si avvicini alla normalità precedente.

Avanti un altro in prima serata su Canale 5

La novità vera è che Avanti un altro andrà in onda in prima serata. Contemporaneamente alla messa in onda pomeridiana sono infatti pronti degli speciali che, stando ai listini di Publitalia, andranno in onda al venerdì a partire dal 12 marzo 2021. Il venerdì, d'altronde, pare essere il giorno designato per Paolo Bonolis in prima serata, anche a fronte del successo di Ciao Darwin nelle ultime edizioni andate in onda su Canale 5. Non è ancora chiaro quanti siano gli appuntamenti di Avanti un altro in prima serata, ma stando alle indiscrezioni si parla di 10 puntate e in tal caso il game show accompagnerebbe il pubblico di Canale 5 fino alle porte dell'estate.