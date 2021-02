in foto: The Falcon & the Winter Soldier

Mese ricchissimo, quello di marzo, per le novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney+. E non solo perché arrivano due titoli fondamentali del 2021 quali il nuovo film d'animazione Disney Raya e l'ultimo drago e la serie Marvel The Falcon & the Winter Soldier. Oltre ai contenuti Disney, Pixar, Marvel, infatti, dal 23 febbraio è disponibile anche il servizio Star, nuovo brand che si rivolge a un target più adulto e raddoppia la library della piattaforma con film e serie tv (che arrivano in gran parte da Fox, acquisita da Disney). Oltre al catalogo di Star già disponibile, da marzo vengono rilasciati ulteriori contenuti, con tanti classici del cinema e serie tv Star Original. Ecco dunque, le prossime uscite su Disney Plus Italia/Star, con le date e il calendario della programmazione aggiornato.

Disney+, cosa vedere a marzo 2021: i film in uscita

in foto: Raya e l’ultimo drago

Sul fronte cinema, la grande novità come si diceva è Raya e l'ultimo drago: causa pandemia, il nuovo film animato Disney esce direttamente in streaming senza passare dalle sale; è un omaggio alle culture del sud est asiatico, con una nuova coraggiosa eroina impegnata in una grande avventura. La mia sfida: cambiare il mondo è invece un doc di National Geographic Documentary Films su 5 studenti di nazioni diverse che raccontano i loro progetti imprenditoriali.

5 marzo

Raya e l'ultimo drago

12 marzo

La mia sfida: cambiare il mondo (documentario)

Le serie TV in arrivo a marzo 2021 su Disney Plus

in foto: WandaVision

Per quanto riguarda le serie, si conclude l'amatissima WandaVision e parte l'altra serie Marvel che consacra definitivamente gli Avengers quali personaggi seriali, vale a dire The Falcon & the Winter Soldier, incentrata sul duo di supereroi Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / Soldato d'inverno interpretati rispettivamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan.

5 marzo

WandaVision (ultimo episodio)

12 marzo

Marvel Studios Assembled (documentario)

Marvel Studios: Legends (ep. 3-6) (documentario)

19 marzo

The Falcon & the Winter Soldier

26 marzo

Stoffa da campioni: cambio di gioco con Lauren Graham

Pixar – Dietro le quinte (documentario)

Star, il catalogo di marzo 2021: i nuovi titoli

in foto: La favorita

Star si presenta davvero interessante sul piano dei titoli cinematografici. Arrivano a marzo, tra gli altri, film come La favorita e Il cigno nero, gioiellini pluricandidati agli Oscar, lo splendido Grand Budapest Hotel e una pietra miliare della storia del cinema quale Il braccio violento della legge.

5 marzo

La favorita di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone

Grand Budapest Hotel di Wes Anderson con Ralph Fiennes, Saorise Ronan, Willem Dafoe

Wild di Jean Marc Vallé con Reese Witherspoon

Sideways – in viaggio con Jack di Alexander Payne

19 marzo

Copia originale con Melissa McCarthy

Il braccio violento della legge di William Friedkin con Gene Hackman

Conan il barbaro di John Milius con Arnold Schwarzenegger

26 marzo

Il cigno nero di Darren Aronofsky con Natalie Portman

Romeo+Giulietta di William Shakespeare con Leonardo DiCaprio e Claire Danes

Air Force One con Harrison Ford

Le ultime uscite tra le serie TV su Star

in foto: DollFace

Particolarmente interessante è anche il fronte serie, che schiera quattro prodotti originali Star (originariamente pensati per Fox) disponibili da marzo: DollFace è la nuova comedy con la bella e simpatica Kat Dennings di 2 Broke Girls; Filthy Rich – Ricchi e colpevoli è una saga famigliare con Kim Cattrall; Next è una serie di fantascienza con John Slattery; L'amore ai tempi del Corona intreccia quattro storie nell'era della pandemia da Covid.

4 marzo

DollFace (Star Original)

12 marzo

Filthy Rich – Ricchi e colpevoli (Star Original)

Quantico – tutte le stagioni

The Catch – tutte le stagioni

19 marzo

Next (Star Original)

The Resident – le prime 3 stagioni

26 marzo

L'amore ai tempi del Corona (Star Original) – in streaming tutti gli episodi

Genius Einstein con Geoffrey Rush

Genius Picasso con Antonio Banderas

Speciale Giornata della donna su Disney+

In occasione dell'8 marzo, Disney+ propone anche una programmazione dedicata, consigliando la visione dei titoli Oceania, Ribelle – The Brave, Mulan, Jane, Amelia Earhart: una vita in volo, Queen of Katwe, Il diavolo veste Prada, Una donna in carriera, La battaglia dei sessi, Dalle 9 alle 5… orario continuato. Inoltre, tra le uscite in arrivo a marzo, ancora senza data ufficiale, si parla anche di quattro classiconi senza tempo del cinema: I Tenenbaum di Wes Anderson, Cocktail con Tom Cruise, Il braccio violento della legge n.2 ancora con Gene Hackman e Toys con Robin Williams.