Ci sono grandi novità previste in catalogo per il mese di marzo 2021 di Netflix Italia. Tra le nuove uscite, tra i film e le serie tv originali ci sono numerose proposte che vanno ad arricchire ulteriormente la lista dei contenuti disponibili sulla piattaforma on demand. Diversi sono i film originali e arrivano anche nuovi capitoli delle serie tv più amate: da Riverdale a Vikings. Tra i film più attesi abbiamo "Girl Power-La rivoluzione comincia a scuola" adattamento del romanzo di Jennifer Mathieu e diretto dall'attrice e comica Amy Poehler, ma anche "Yes Day" esilarante commedia con Jennifer Garner ed Edgard Ramirez che vedremo a partire dal 12 marzo. Si annovera nelle novità anche il debutto di Michelle Obama con la sua serie per bambini "Waffle e Mochi", in streaming dal 16 marzo. Infine, tra i grandi film di successo, compare su Netflix "Martin Eden" di Pietro Marcello, con uno straordinario Luca Marinelli e poi anche "Animali Fantastici-I crimini di Wonderland" rispettivamente in uscita il 4 e il 14 marzo.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di marzo 2021

Lunedì 1 marzo

Scemo & più scemo (non originale)

Final Destination (non originale)

5 è il numero perfetto (non originale)

La mia diabolica amica (non originale)

Non aprite quella porta (non originale)

Mercoledì 3 marzo

Girl Power-La rivoluzione comincia a scuola

Crawl-Intrappolati (non originale)

1939 (non originale)

Julie (non originale)

Joker (1991)

Giovedì 4 marzo

Martin Eden (non originale)

Venerdì 5 marzo

La Sentinella

Lavaperros

Lunedì 8 marzo e martedì 9 marzo

Bombay Rose

L'ora più buia (non originale)

Giovedì 11 marzo

Il Sabba

The block is Island Sound (non originale)

Venerdì 12 marzo

Yes Day

Paper Lives

Domenica 14 marzo

Animali Fantastici – I crimini di Grinderwald (non originale)

Blood Brother (non originale)

Addicted (non originale)

Mercoledì 17 marzo

Semplicemente nero

Giovedì 25 marzo

Sulla stessa onda

Agenzia segreta controllo magia

Venerdì 26 marzo

A Week Away

Bad Trip

Le novità tra le Serie tv

Lunedì 1 marzo

Riverdale 4

Venerdì 5 marzo

Titans 3

Mercoledì 10 marzo

Il leader- Stagione 1

Venerdì 12 marzo

La coppia quasi perfetta

Paradise PD 3

Love Alarm

Martedì 16 marzo

Waffles + Mochi

Venerdì 19 marzo

Formula 1: drive to survive 3

Sky Rojo

Country Comfort-Stagione 1

Venerdì 26 marzo

Gli Irregolari di Baker Street

Martedì 30 marzo

Vickings 6B

Le nuove uscite tra gli anime