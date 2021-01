Il 23 febbraio è la data che segna lo sbarco di Star, il nuovo brand che si aggiunge all'offerta di Disney+ per allargare il suo target di riferimento a un pubblico più "adulto". La piattaforma di streaming del colosso americano offre al suo interno i contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic ed è pertanto sostanzialmente studiato per famiglie e giovanissimi. Con Star, però, arrivano tanti prodotti che promettono di "raddoppiare la quantità di contenuti" e fare concorrenza a rivali come Netflix e Amazon Prime Video. Ecco i primi contenuti nel catalogo di Star, disponibile nel pacchetto di Disney+ (a € 6,99 al mese o € 69,99 all’anno).

Le serie tv e i film di Star su Disney+

Molti di questi contenuti, come c'era da attendersi, provengono dalla library Fox: Disney ha acquistato lo storico competitor proprio per ampliare ulteriormente la sua offerta nel catalogo streaming. Veniamo ai primi titoli annunciati, disponibili – come già detto – dal 23 febbraio. Si tratta principalmente di serie tv, alcune delle quali amatissime. Per esempio, Lost, ultra-cult creato da J.J Abrams che per anni ha appassionato (e fatto scervellare) milioni di fan, oppure, X-Files, classico spartiacque della fantascienza-horror. E ancora, per i fan dell'action, arriverà tutta la saga di Die Hard. Di seguito, i titoli in questione.

Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane

La solo apparentemente dorata vita di un gruppo di ricche casalinghe in un borghesissimo sobborgo residenziale viene raccontata dalla voce narrante di una loro amica morta suicida. Le vite e gli amori di Susan, Lynette, Bree, Gabrielle ed Edie scorrono per otto stagioni, tra segreti e pettegolezzi.

Lost

L'aereo Oceanic Air 815 precipita: 48 sopravvissuti si trovano bloccati su un’isola deserta, ma ben presto si accorgeranno che quel luogo è teatro di misteri indecifrabili. Enigmatica, complessa e filosofica, è una delle serie più amate del terzo millennio.

24

Prodotto consigliato ai fan dell'action spionistico: le avventure dello stoico agente Jack Bauer (un grande Kiefer Sutherland) si snodano tra intrighi politici senza fine, ma il punto focale è la tecnica narrativa scelta dagli autori. Ogni stagione si svolge infatti nell'arco di una giornata, con ognuno dei 24 episodi che ricoprono un’ora, raccontata in tempo reale.

I Griffin

L'ormai classico cartoon di Seth MacFarlane è incentrato su una famiglia forse ancora più disfunzionale e irriverente dei Simpson. Politicamente scorretta e cattivissima, la serie è prodotta dal 1999.

X-Files

Fox Mulder è un agente speciale dell'Fbi, geniale quanto anticonformista, convinto dell'esistenza degli alieni e de fenomeni paranormali. Per controllarlo (e confutare le sue teorie) gli viene affiancata la collega Dana Scully, scienziata pura e ben più scettica, ma tra i due, impegnati in indagini su morti e fenomeni inspiegabili, nascerà un'intesa straordinaria. Più ancora di mostri ed extraterrestri, l'asso nella manica della serie di Chris Carter è l'alchimia tra i due protagonisti e tra i loro interpreti, David Duchovny e Gillian Anderson.

Die Hard

Star propone una selezione di titoli appartenenti al franchise cinematografico con protagonista Bruce Willis. Che non ha bisogno di presentazioni: il roccioso attore americano interpreta il rude e autoironico poliziotto newyorchese John McClane, cowboy metropolitano che è sempre utile avere al proprio fianco in caso di piani terroristici o atti criminali su vasta scala.

How I Met Your Mother

Una delle sitcom più amate di sempre, fortemente debitrice di Friends ma di grande successo. Racconta attraverso flashback dal futuro le disavventure romantiche ed esilaranti degli amici Ted (Josh Radnor), Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders).

Prison Break

Una serie che purtroppo s'incarta strada facendo, ma resta un cult assoluto. Eroe che usa il genio creativo molto più dei muscoli, Michael Scofield (Wentworth Miller) architetta un piano elaboratissimo per far evadere il fratello, Lincoln Burrows (Dominic Purcell) dal carcere di Fox River, prima che questi venga giustiziato per un delitto che non ha commesso. Tra genere prison e fantapolitica.

Atlanta

Un altro piccolo cult amatissimo dalla critica, ritratto della comunità afroamericana. Donald Glover è la mente dietro al progetto e il protagonista assoluto nei panni di Earnest “Earn” Marks, ragazzo intelligentissimo ma fallito e disilluso che cerca di sbarcare il lunario costruendo la carriera del cugino rapper Alfred.

Big Sky

I detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt uniscono le loro forze con l’ex poliziotta, Jenny Hoyt, moglie di Cody da cui si è separato, per cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Non si tratta, però, delle uniche ragazze scomparse nella zona. Con Kylie Bunbury, Katheryn Winnick e Ryan Philippe.

Love, Victor

La serie si ambienta nel medesimo universo narrativo del film Tuo, Simon e segue Victor, un nuovo studente della Creekwood High School, nel suo viaggio alla scoperta di se stesso, mentre affronta delle difficoltà in famiglia, si adatta a una nuova città ed esplora il proprio orientamento sessuale.

Black-ish

Sitcom in cui una famiglia afro-americana affronta i problemi presenti della comunità nera in chiave comica, tra cinismo, humour e irriverenza. Con Anthony Anderson e Tracee Ellis Ross.

Come attivare Star

Per vedere Star, è sufficiente abbonarsi a Disney+. Le tariffe ammontano a € 6,99 al mese o € 69,99 all’anno. È previsto un aggiornamento dell’app per cui il parental control di Disney+ permetta ad adulti e bambini di separare i contenuti che possono vedere sulla piattaforma. Si potranno stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili sulla base della classificazione dei titoli e aggiungere anche un PIN per bloccare i profili che hanno accesso a contenuti adatti a un pubblico adulto.