Dopo varie voci attorno all'ipotesi che Diletta Leotta potesse lasciare DAZN, arriva una risposta piuttosto chiara dalla diretta interessata che renderà felici gli appassionati di sport e i fan della conduttrice. Con un post su Instagram, infatti, il celebre volto del calcio conferma la sua presenza per la prossima stagione sulla piattaforma dedicata allo sport dove è passata da Sky nel 2018, in risposta a quanti avevano già dichiarato conclusa questa fruttuosa collaborazione.

L'annuncio di Diletta Leotta

"Non so voi ma io sto già contando i giorni che mi separano dalla Serie A", così scrive Diletta Leotta e comunica ufficialmente la notizia che tutti aspettavano da tempo, ovvero che non avrebbe lasciato DAZN, dove stando ad alcune indiscrezioni sarebbe dovuta subentrare Giorgia Rossi, dopo la lunga stagione in Mediaset. Su quest'ultima, infatti, sembra certo il fatto che abbia deciso di lasciare i programmi Mediaset che l'hanno vista alla conduzione in questi anni, e proprio in virtù di questo addio c'era chi subodorava un certo fastidio da parte della bella conduttrice siciliana che, quindi, avrebbe potuto lasciare DAZN, per l'arrivo di Giorgia Rossi.

La conferma di DAZN

Invece, a confermare ulteriormente che si tratta solo di voci e nulla più è proprio la piattaforma che, non solo commenta lo scatto condiviso da Diletta Leotta con tanto di cuori, ma pubblica sul profilo ufficiale una foto della conduttrice a cui viene allegata questa frase: "Ma quando arriva agosto? No, non per le vacanze, ma per l'inizio della nuova Serie A". Non esiste più conferma di questa, dopo la comunicazione ufficiale di DAZN non possono esserci altri dubbi in merito e, quindi, non resta che aspettare l'inizio del nuovo campionato per vedere nuovamente la conduttrice pronta a commentare ed introdurre le partite italiane.