Diletta Leotta non smette di far parlare di sé, per un motivo o per l'altro. Non solo il gossip infuocato con il divo turco delle soap opera di Canale 5 Can Yaman, ma anche le polemiche continue ed insistenti di chi non manda giù che nell'ideale comune la presentatrice siciliana sia diventata uno dei volti rappresentativi del calcio in tv. Tra le accuse, ricordiamo quelle del collega Paolo Bargiggia che recentemente è intervenuto su Twitter commentando l'ultima copertina di Sportweek con la bionda Diletta come "la morte del giornalismo e delle idee". Non solo, astio e commenti negativi per la Leotta arrivano anche da parte del mondo femminile, ma lei si smarca così:

In ogni contesto lavorativo è normale che ci sia competizione e voglia di primeggiare, ma con le donne, soprattutto nella mia azienda, io ho un rapporto sempre molto costruttivo. Alle colleghe chiedo consigli o anche solo supporto: tra noi si è creata davvero una bella intesa.

Diletta Leotta: "Il maschilismo nello sport esiste"

Diletta si prepara ad una nuova stagione di campionato di Serie A, ancora una volta confermata nella squadra di DAZN, dove arriva anche Giorgia Rossi. Il rapporto tra le due sembra avere dei buoni presupposti: "Io sono felicissima che ci sia anche lei perché è brava davvero e la stimo molto. C’è anche Federica Zilli con cui abbiamo lavorato insieme in questi anni. Mi fa felice che ci siano sempre più colleghe a raccontare lo sport", racconta la Leotta a Sportweek. Con le donne dunque una bella intesa, ma la conduttrice non nasconde che per le presenze femminili il mondo del calcio non sia un palcoscenico semplice da calcare: "L’ho avvertito sempre: un po’ di maschilismo esiste, inutile nasconderlo, soprattutto nel mondo dello sport".

La partita Italia-Turchia insieme a Can Yaman

La coppia del gossip ha trascorso insieme un periodo in Turchia, paese natale dell'attore, che ne ha approfittato per fare alla sua compagna le presentazioni ufficiali della sua famiglia. Tra loro le cose sembrano essere davvero serie. Insieme hanno seguito la partita di apertura degli Europei di calcio che, fatalità ha voluto, si è disputata proprio tra Italia e Turchia: "È stato divertente, ma abbiamo vinto noi e quindi tutto tranquillo… C’è una cosa importante, però: non solo Can, ma tutti amano l’Italia e la tifano. Io in giro vedo solo stranieri che adorano la Nazionale e il nostro senso di appartenenza", ha spiegato.