I fan di Dexter stanno giustamente esultando. John Lithgow, l'attore che nella serie ha interpretato probabilmente il maggior cattivo della saga, tornerà a interpretare il personaggio di Trinity. La notizia è stata confermata e rilanciata dagli addetti ai lavori e dalle principali testate specializzate statunitensi. John Lithgow, proprio per il ruolo di Arthur Mitchell aka Trinity Killer, è riuscito a vincere un Emmy Awards e un Golden Globe.

Il ritorno di John Lithgow

John Arthur Lithgow popolarissimo negli Stati Uniti sin dalla prima metà degli anni '90 per la sitcom "Una famiglia del terzo tipo" conquista il pubblico internazionale proprio con Dexter. Ha un palmares ricco di premi: 6 Emmy Award, 3 Golden Globe, 2 Tony Awards e ben due candidature agli Oscar. L'ultimo ruolo di grande rilievo: Winston Churchill nella pluripremiata serie tv "The Crown" su Netflix. Il personaggio di Trinity – come è noto – muore alla fine della quarta stagione proprio per mano di Dexter e in seguito a uno scioccante, brutale colpo di scena. Come tornerà nella narrazione non è chiaro, ma è probabile che sarà sottoforma di flashback o comunque di visioni e allucinazioni del protagonista, ancora traumatizzato dagli eventi passati.

La nuova stagione di Dexter

Dexter aveva chiuso i battenti nel 2013 con l'ottava stagione e un finale mai digerito dai fan. Così, a distanza di quasi dieci anni e numerose critiche, Michael C. Hall riprende il personaggio che gli ha dato il successo per una serie revival unica da dieci episodi. La serie debutterà su Showtime negli Stati Uniti questo autunno e dovrebbe arrivare in Italia molto presto (non è ancora chiaro per chi, ma con ogni probabilità sarà disponibile per il circuito Sky/Now). In Italia, la serie debuttò in prima visione nel 2007 trasmessa dal canale FX, poi Fox Crime. In chiaro è andata in onda sempre in seconda serata su Italia1, Cielo e Rai 4.