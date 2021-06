Mercoledì 9 giugno, Canale5 lascia spazio a una nuova serie spagnola: Grand Hotel – Intrighi e passioni. La prima stagione del period-drama che coniuga commedia e misterio è composta da 9 puntate. È andata in onda in Spagna nel 2011. La trama di Grand Hotel si dipana nel corso di tre stagioni, composte rispettivamente da nove, otto e ventidue episodi. Ambientata nel Palazzo della Magdalena, narra la Spagna del 1905 e l'arrivo della corrente elettrica nel Grand Hotel che viene celebrata con una sfarzosa festa. Nella serie prodotta da Bambú Producciones, ci sono attori già amatissimi sebbene non li vedremo tutti a partire dalla prima stagione: Pedro Alonso, Berlino de La casa di carta, Megan Montaner, l'amatissima Pepa de Il segreto ma anche Yon González e Marta Hazas già protagonisti rispettivamente de Il sospetto e Velvet. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Anticipazioni prima puntata del 9 giugno

Mercoledì 9 giugno, Canale5 proporrà i primi due episodi di Grand Hotel – Intrighi e passioni, intitolati rispettivamente La fanciulla nello stagno e La lettera anonima. Episodio 1 – La narrazione ha inizio con la visita di Julio alla sorella Cristina che lavora come governante al Grand Hotel. Quando arriva, però, ha un'amara sorpresa. Scopre che la donna è stata licenziata perché accusata di furto e subito dopo è scomparsa. Julio è determinato a scoprire che cosa sia successo a Cristina. Per questo, si intrufola nell'hotel. Incontra Alicia, figlia del proprietario dell'hotel ormai morto e promessa sposa di Diego. È Donna Teresa ad obbligarla a sposare Diego perché lui possa occuparsi della gestione del Grand Hotel. Diego e Teresa, inoltre, sembrano avere a che fare con la scomparsa di Cristina. Alicia scopre chi è davvero Julio e così, lui la implora di dargli un mese di tempo per scoprire la verità. Episodio 2 – Julio e Alicia trovano gli abiti insanguinati di Cristina. Sul tessuto anche delle alghe. Così, la cercano allo stagno dove trovano un bottone dorato delle divise dei camerieri. Iniziano le indagini. Intanto, Belén è incinta e lo comunica a Diego, che le chiede di abortire. La donna non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo bambino, per questo Diego tenta di farla licenziare. Sofia, anche lei incinta, cade dalle scale e perde il bambino, ma Donna Teresa minaccia il medico e lascia credere che la gravidanza stia procedendo.

Il cast di Grand Hotel: attori e personaggi

Yon González interpreta Julio Olmedo; Amaia Salamanca interpreta Alicia Alarcón; Adriana Ozores interpreta Doña Teresa; Luz Valdenebro interpreta Sofía Alarcón; Eloy Azorín interpreta Javier Alarcón; Pedro Alonso interpreta Diego; Fele Martínez interpreta Alfredo Vergara; Concha Velasco interpreta Angela; Llorenç González interpreta Andrés; Marta Larralde interpreta Belén; Alfonso Bassave interpreta Gonzalo Alarcón.

La trama di Grand Hotel – Intrighi e passioni

Siamo in Spagna nel 1905. Il Grand Hotel è la prima struttura ad avere ottenuto l'illuminazione elettrica per questo è in corso una grande festa. Alcuni mesi più tardi, una delle governanti scompare e il fratello Julio tenta di scoprire la verità. Tra quelle sale lussuose, Julio incontra la donna della sua vita, Alicia. Tuttavia, quest'ultima sta per sposare Diego, direttore dell'hotel. L'amore di Julio e Alicia si imbatterà nei pericolosi segreti, nelle bugie e nei tradimenti che impregnano il Grand Hotel.

Dove è ambientata la serie spagnola

in foto: Palazzo della Magdalena

Il Grand Hotel in realtà è il Palazzo della Magdalena che si trova a Santander. È la prima volta che ospita una produzione televisiva tra le sue sale. Il progetto è stato possibile grazie all'intervento del sindaco Iñigo de la Serna e alla collaborazione con Eduardo Arasti, il Ministro dell'Innovazione, Industria, Turismo e Commercio del governo della Cantabria. Il Palazzo della Magdalena non è l'unica location. La serie è stata girata anche in altre zone della Cantabria e a Madrid.

Dove vederla in TV, streaming e replica

Gli episodi di Grand Hotel – Intrighi e Passioni andranno in onda in prima serata su Canale5. Per chi non potesse seguirli in tv, nessun problema. Basterà, infatti, collegarsi al sito MediasetPlay per assistere alla puntata in diretta streaming e in replica.