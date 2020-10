La squalifica per bestemmia che ha sancito l'eliminazione di Denis Dosio dalla Casa del Grande Fratello Vip non sembra aver impensierito più di tanto il giovanissimo influencer, che è già tornato sui suoi social più carico che mai. Come da regolamento, Dosio ha dovuto abbandonare lo show per aver pronunciato per sbaglio una "espressione ingiuriosa", come già capitato a diversi concorrenti nella storia dei reality italiani. Su Instagram Stories, Denis ha parlato dopo l'addio al GF Vip, senza alcuna protesta contro l'espulsione ma solo con le scuse al pubblico. Al contempo, il ragazzo ha cercato di giustificarsi:

Non so se partire dal dirvi grazie o dal chiedervi scusa. Spero abbiate capito che quel linguaggio fa parte di me, ma è un modo di dire della zona in cui sono nato e che stupidamente o inconsciamente ho detto non credendo assolutamente fosse una bestemmia.

Il dolore dopo la squalifica

"In ogni caso", continua Dosio, "chiedo scusa per chi si fosse sentito insultato e dico grazie ai mille messaggi di supporto. Non vi nego che ho pianto, ho pianto tanto, ma grazie al vostro supporto sto scrivendo questo messaggio senza nessuna lacrima sul viso ma solo con tanta voglia di riniziare". Insomma, la squalifica di Denis Dosio è già un ricordo e il 19enne è pronto a ripartire dalla sua carriera di webstar.

Il primo video dopo il GF Vip

Ripresosi dalla delusione, Dosio ha ripreso l'attività social e ha pubblicato i primi video dopo il GF Vip (trovate il filmato in alto): "Mi sembra stranissimo tornare a fare stories. Sembrano pochi 14 giorni, ma vi assicuro che sono tantissimi. Un'esperienza bella, per quella che è durata. Chissenefrega per come è finita. Ripartiamo da noi, l'importante è ripartire dal noi , dal nostro fandom. Il vostro Den è tornato ed è pronto per spaccare tutto, non ci fermeranno mai. Mi mancava parlare con voi".