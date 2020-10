Il Grande Fratello Vip rischia la seconda squalifica di questa edizione, dopo l’espulsione di Fausto Leali. Questa notte a Denis Dosio è sfuggita quella che sembrerebbe essere una bestemmia. È accaduto poco dopo l’una, quando i concorrenti erano già entrati in camera pronti a dormire. Denis stava chiacchierando con i coinquilini quando si è lasciato sfuggire l’espressione che potrebbe costargli la permanenza nella Casa. I compagni stessi si sono immediatamente resi conto di quanto appena accaduto, tanto da avere accolto le parole di Dosio con un coro di “No!”, per poi cambiare velocemente argomento, senza commentare l’episodio, probabilmente nella speranza di salvare Denis dalla squalifica. Ma a partire da quel momento il video ha cominciato a fare il giro della rete.

Si attende il comunicato del Grande Fratello

Non è ancora arrivata alcuna comunicazione da parte del Grande Fratello a proposito di quanto accaduto questa notte nella Casa. Se quella di Denis fosse stata davvero una bestemmia – ma pronunciata quasi come un intercalare, senza caricare l'espressione di alcuna connotazione offensiva – la produzione sarebbe costretta a squalificare il concorrente, alla luce dei numerosi precedenti. Sono diversi i concorrenti che sono stati costretti a lasciare la Casa dopo episodi simili, in genere affrontati in diretta durate la prima serata. Mancano poche ore, quindi, per conoscere quale sarà il futuro di Dosio.

La reazione dei concorrenti

Ad avvalorare l’ipotesi che quella di Denis sia stata realmente una bestemmia è stata la reazione di chi era con lui in camera questa notte. Quel coro di “No!” e il fatto che un istante dopo il gruppo abbia smesso di parlare, tanto da augurarsi velocemente la buonanotte, dimostra che i concorrenti hanno sentito le parole pronunciate dall’influencer e compreso che Dosio avrebbe rischiato l’espulsione dalla Casa.