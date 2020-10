Demet Özdemir è sbarcata in Italia. L’attrice turca, protagonista della fortunata serie tv Daydreamer, record di ascolti su Canale5, sarebbe atterrata qualche ora fa a Milano. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Demet potrebbe essere la protagonista di una delle prossime puntate di Verissimo, il salotto elegante di Silvia Toffanin che sabato 10 ottobre ospiterà Can Yaman, protagonista maschile della serie.

Demet Özdemir in Italia diventa un caso su Twitter

I numerosissimi fan della coppia televisiva formata da Demet Özdemir e Can Yaman hanno immediatamente intercettato l’arrivo dell’attrice in Italia. L’hashatag #BenvenutaInItaliaDemet è balzato in poche ore in cima alla lista dei trend topic della giornata. Merito dell’affetto che circonda Daydreamer dal momento in cui, a inizio estate, Canale5 ha trasmesso la prima puntata della serie diventata una tra le preferite dal pubblico di giovani che compone il bacino di riferimento della rete.

Can Yaman a Verissimo

Mediaset è consapevole dell’affetto che il pubblico nutre da mesi nei confronti dei due protagonisti di Daydreamer. Per questo, Verissimo ospiterà l’attore turco Can Yaman nella puntata che andrà in onda sabato 10 ottobre. Silvia Toffanin intervisterà il nuovo idolo delle fiction made in Turchia che in Italia hanno aperto un vero e proprio mercato, conquistando l'attenzione dei giovanissimi. Al momento, i due attori protagonisti risultano essere due tra i volti giovani più interessanti proposti dalla televisione nell’ultimo anno. Un affetto, quello che circonda Daydreamer, che ha spinto Mediaset a lasciare in onda la soap anche in autunno per far fronte alle insistenti richieste dei fan che hanno chiesto per settimane alla rete di trovare uno spazio in cui collocare l’appuntamento con la fortunata soap.