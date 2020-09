Can Yaman è l'attore turco più in voga del momento in Italia. Bello, statuario e dal fascino misterioso, ha appassionato milioni di fan dopo il suo ruolo nella soap opera turca ‘Daydreamer – Le ali del sogno", trasmessa su Canale 5 e campione di ascolti. In queste ore Can Yaman è in viaggio verso l'Italia e ai fan non sono sfuggiti i primi avvistamenti in aeroporto. L'attore è diretto a Roma, dove, da quel si apprende, nei prossimi giorni dovrebbe registrare una puntata di ‘C'è posta per te', in qualità di ospite speciale di Maria De Filippi. Nella sua agenda, ci dovrebbe essere poi un volo per Milano, dove registrerà una puntata di Verissimo e dovrebbe persino essere ospite in diretta da Barbara d'Urso a ‘Live'.

La serie turca ‘Bay Yanlis' è stata cancellata

Con l'hashtag #SaveBayYanlis, i fan di Can Yaman si sono espressi in una vera e propria rivolta sul web. Non sono d'accordo con la decisione della produzione di interrompere la serie turca, che arriverà in Italia con il titolo ‘Signor Sbagliato‘. Protagonisti Can Yaman e Özge Gürel. Pochi giorni fa era stata confermata la seconda stagione, ma a quanto pare in Turchia gli ascolti non procedono bene come in Italia. Così Fox Turchia e Gold Film hanno deciso di interrompere la registrazione degli episodi. La serie terminerà quindi con il 14esimo episodio, in onda in Turchia il 2 ottobre.

Il successo di Daydreamer

La soap opera turca ha avuto in Italia un successo strabiliante, aggiudicandosi record in tema di ascolti per la rete Mediaset. La storia ruota attorno alla famiglia Divit, che gestisce ad Istanbul un'azienda che si occupa di comunicazione e pubblicità. Tuttavia, ci sono importanti novità in arrivo. Aziz Divit, il capofamiglia, ha deciso di lasciare la guida dell'azienda per godersi la meritata pensione. Convoca i due figli, Can e Emre, e spiega loro quali saranno i compiti a cui dovranno assolvere in sua assenza. Can si è affermato come fotografo. Sempre in giro per il mondo, sarà costretto a tornare a casa per riprendere le redini dell'azienda di famiglia. Emre si occuperà di tutto ciò che concerne la contabilità. Tra i nuovi assunti, c'è anche Sanem Aydın, una ragazza di umili origini e di grande talento. Can, non appena incontrerà il suo sguardo, si innamorerà di lei. Come prevede la tradizione delle soap, prima di potersi amare dovranno superare tantissimi ostacoli.