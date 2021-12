Delia Duran rompe il silenzio: “Umiliata da Alex, Carlo Cuozzo? Siamo andati oltre il bacio” Delia Duran a due giorni dall’uscita di Alex Belli dal GF Vip rompe il silenzio, svelando di sentirsi ancora umiliata dal comportamento del compagno, poi la confessione su Carlo Cuozzo.

A cura di Gaia Martino

Sono trascorsi due giorni dalla ventisettesima puntata del Grande Fratello VIP, quella che ha visto la squalifica di Alex Belli dopo aver violato le norme anti-Covid. L'attore, protagonista di una liason amorosa con Soleil Sorge nella Casa di Cinecittà, non appena ha rivisto sua moglie entrata in giardino, intenta a lasciarlo, si è gettato tra le sue braccia andando contro il regolamento. Lontano dagli studi del reality Mediaset i due non hanno ancora chiarito nonostante siano stati paparazzati insieme alla stazione di Roma: a rompere il silenzio sulla storia è Delia Duran che ai microfoni di Novella2000 ha dichiarato di essersi sentita umiliata dal suo compagno, per questo motivo si è consolata tra le braccia di Carlo Cuozzo.

Delia Duran è distrutta

Dopo il confronto in diretta televisiva con il suo compagno Alex Belli, Delia Duran ha lasciato gli studi televisivi del reality e nonostante sia stata pizzicata ieri alla stazione di Roma con lui, la sua rabbia è ancora troppa.

Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Soleil. Quella è una provocatrice. L’ha provocato, è caduto nel gioco. Mi vergogno di quello che succede, sono con mia madre, è venuta dal Venezuela, piange e la sua sofferenza mi rende tutto ancora più terribile.

Nel corso dell'intervista la modella venezuelana ha confessato di essere dimagrita: "Sono stata umiliata, ho sofferto". Ha poi criticato Alex, definendolo un uomo irrispettoso nei confronti delle donne.

La storia con Carlo Cuozzo

Delia Duran e Carlo Cuozzo

Ha parlato poi della paparazzata di Whopsee.it, svelando che si è trattata di una vendetta. Mentre Alex Belli era ancora nella Casa, è stata pizzicata con Carlo Cuozzo, un giovane imprenditore napoletano con cui ha trascorso una serata tra cibo, passeggiate e baci passionali.

È un amico, non lo conosce Alex. È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo.

La venezuelana ha svelato che il suo compagno si è ingelosito ma la vendetta è servita a dargli una lezione di vita: