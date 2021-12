Alex Belli e Delia Duran insieme a Roma Termini dopo la puntata del GF Vip Alex Belli e Delia Duran sono stati beccati insieme a Roma Termini, con le valigie vicino, il giorno dopo la puntata del GF Vip che ha visto la squalifica dell’attore.

A cura di Gaia Martino

Riflettori puntati su Alex Belli e Delia Duran, la coppia che sta facendo chiacchierare gli appassionati di reality e di gossip. La 27esima puntata del Grande Fratello VIP ha messo in scena un confronto di fuoco che si è concluso con l'abbandono dell'attore dal programma, squalificato per aver violato le norme anti-Covid. Quando ha rivisto la sua compagna, intenta a lasciarlo, si è gettato tra le sue braccia, andando contro il regolamento. I due hanno abbandonato la Casa di Cinecittà insieme e dopo le parole in studio di Alex, sono scomparsi dai radar dei fan più curiosi. Mentre stamattina Carlo Cuozzo, il presunto flirt della venezuelana paparazzato insieme a lei pochi giorni fa, sfidava Alex Belli di riprendersi la ‘sua Delia', la coppia era probabilmente insieme. Pochi minuti fa è arrivata una segnalazione: sono stati fotografati a Roma Termini, vicini e intenti probabilmente a partire.

La segnalazione su Alex e Delia

L'ex concorrente del Grande Fratello VIP e la sua compagna pochi minuti fa erano alla stazione di Roma Termini. Una talpa li avrebbe fotografati di nascosto mentre erano vicini, con le valigie al fianco, ed ha inviato la segnalazione a Deianira Marzano. "In questo momento Alex e Delia a Termini, insieme" ha scritto un utente Instagram all'esperta di gossip.

Alex Belli vuole salvare il suo matrimonio

Prima di abbandonare definitivamente gli studi del GF Vip, dopo esser stato squalificato dal gioco, Alex Belli ad Alfonso Signorini ha confessato di amare la sua Delia che ha descritto, in diretta su Canale 5, come ‘la donna della sua vita'. Dopo la liason ‘amorosa' con Soleil Sorge nella Casa di Cinecittà si è detto innamorato della modella, sua compagna da circa 2 anni. "Non ho mai sentito il mio matrimonio in crisi" ha aggiunto l'attore, dichiarando che per l'italo americana prova un bene enorme ma la storia con la sua fidanzata è più importante di qualsiasi altra cosa.