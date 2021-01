Dayane Mello e Rosalinda Cannavò alternano momenti di assoluta serenità ad altri un po' litigarelli. Nelle ultime ore, ad esempio, tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, c'è stato l'ennesimo battibecco. A portare all'attrito è stata una nuova prova decisa dagli autori. Si chiama Hug Freeze: i concorrenti devono abbracciare il gieffino più vicino quando suona la sirena. Chi resta senza un abbraccio perde. La penitenza consiste nel bere il "Peperoncello" un intruglio con cipolla, alici, cannella, pepe nero, pomodoro e altri ingredienti.

La lite tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Quando ha sentito il suono della sirena, Rosalinda Cannavò ha abbracciato Dayane Mello. Ha notato, però, che per l'ennesima volta, Maria Teresa Ruta era rimasta senza un abbraccio. Così, ha lasciato andare bruscamente la modella e ha detto alla giornalista: "Abbraccia Dayane", in modo da non perdere ancora una volta. Mello non l'ha presa affatto bene e ha alzato la voce: "Ma che senso ha? Ma perché devi spingermi? Ma che senso ha? Ma pensi sia giusto? Mi spingi e mi dici: ‘Non ti abbraccio, abbraccia l'altro?'". Rosalinda ha invitato l'amica a moderare i toni: "Però calma Dayane. Era per non farla perdere di nuovo. Dayane non c'è bisogno che ne fai un dramma. Volevo fare un gesto nei confronti di Maria Teresa, semplicemente questo". Dayane Mello, per tutta risposta, ha esclamato: "Abbraccia lei allora".

Rosalinda Cannavò spiega: "Sono nervosa e isterica"

Maria Teresa Ruta ha provato a placare gli animi: "Non litigate per me, è colpa mia che sono andata a ballare fuori". Intanto, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi si sono offerti di bere l'intruglio insieme a lei nel timore che potesse sentirsi male. Adua Del Vesco, invece, si è alzata da tavola, mentre Dayane Mello continuava a spiegare: "Ho capito che voleva fare un gesto carino per Maria Teresa, ma io resto qui come una scema? Ma che gioco è? Bisogna anche imparare a giocare, perdere e vincere". Rosalinda si è isolata in camera da letto e a chi provava a consolarla ha spiegato di voler restare da sola: