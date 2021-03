Daniela Martani arriva all’Isola dei famosi e fa il suo lancio dall’elicottero, il suo battesimo del fuoco da concorrente del reality show di Canale5 alla sua prima edizione condotta da Ilary Blasi. Popolare ex volto del Grande Fratello, Daniela ha fatto a lungo parlare di sé di recente per le sue posizioni a proposito dell’epidemia di Covid-19. La sua fama, in questo senso, l’ha preceduta e ha catturato l’attenzione di Iva Zanicchi, opinionista insieme a Tommaso Zorzi e a Elettra Lamborghini. “Un terzetto interessante”, ha dichiarato l’opinionista dopo avere assistito alla presentazione di Martani, Francesca Lodo e Awed, “Quest’ultima signora, che conosco poco, è la signora vegana? Daniela è contro tutto, non mangia carne, non mangia pesce? Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca”.

La battutaccia di Iva Zanicchi su Daniela Martani e il pesce

“Mi chiedo quanto possa durare una vegana sull’isola”, si è chiesto Tommaso Zorzi. Qualche istante dopo, commentando il lancio della Martani dall’elicottero, la Zanicchi si è lasciata andare a una battutaccia: “Immagina se facendo il tuffo le fosse arrivato un pesce in bocca”. Parole che hanno strappato un sussulto al collega di poltrona.

L’amica di Daniela Martani: “Una donna di cuore”

A difendere Daniela Martani è stata l’amica Patrizia, presente in studio per sostenerla: “Daniela è una donna tostissima. Ed è una bravissima persona, è una persona di cuore, la voglio dire questa cosa perché a volte non viene capita. La conosco da 9 anni. Anche io sono vegana. Se mangiamo un pezzetto di ciccia ogni tanto? Assolutamente no”. Daniela Martani vivrà nell’Isola dei “Burinos” insieme a metà del cast. L’altra metà vivrà sull’Isola dei “Rafinados”. Su “Parasite Island”, invece, vivranno Fariba Teherani e il cromato logo Ubaldo Lanzo.