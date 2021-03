E alla fine si parla sempre di lei. Da dieci anni, ormai, Belen Rodriguez è indiscutibilmente il personaggio più dibattuto del gossip e della televisione italiana, impossibile non darle atto di sapere benissimo come riuscire a ravvivare la fiamma del chiacchiericcio su di sé proprio quando è sul punto di spegnersi. La showgirl argentina è stata ospite dell'ultima puntata di C'è Posta per Te, chiamata in studio da Luciana Littizzetto, il cui sketch è stato travolto da un "dettaglio invisibile". Il virgolettato ironico è d'obbligo e no, la gravidanza non c'entra.

Si parla di trasparenze, nello specifico di capezzoli, particolare che prorompe ma che Belen attende sia Luciana Littizzetto a rimarcare: "Beh ma lei ha un vestito di pelle di salsiccia, si vede tutto". Non tarda ad arrivare la risposta: "Ma sai che ero troppo casta? Ho provato a mettere i copricapezzoli, ma si vedevano lo stesso, ho tolto il reggiseno, ma li puoi comprare anche tu, ci sono quelli in silicone, li vuoi ho una scorta!?". Manco a dirlo, l'elemento minuzioso è stato il sottotesto della partecipazione stessa di Belen e ha fagocitato il flusso di commenti sui social e, c'è da scommettere, un bel po' di chat Whatsapp.

Al netto del rapporto quasi anagrammatico tra le parole pettegolezzo e Belen Rodriguez, un fattore che ormai si dà per scontato e che prima o poi diverrà certamente oggetto di studi accurati, ciò che è successo nel popolarissimo show di Maria De Filippi è spunto per una riflessione sulla percezione generale del corpo e della nudità innescata da uno schema persistente della televisione generalista, in cui malizia, prurigine e vedo-non vedo continuano ad avere la meglio su tutto il resto. In un tempo storico nel quale c'è il tentativo generale di sfatare certi tabù e liberarsi da rappresentazioni che hanno inesorabilmente distorto la concezione del corpo, soprattutto quello femminile (basti pensare a format come Naked Attraction, il dating show in cui le persone si conoscono da nude), non si può fare a meno di sottolineare come oggi si inciampi su dei capezzoli al pari di come dieci anni fa accadeva per una farfalla. Poco importa che il soggetto interessato sia lo stesso.