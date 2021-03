C'è Posta per Te saluta il pubblico con ascolti oceanici. L'ultima puntatadel people show di Maria De Filippi, andata in onda il 13 marzo, ha raccolto davanti al video 6.518.000 spettatori pari al 30.9%. Un risultato in linea con quelli delle scorse settimane, che conferma una volta di più il successo senza tempo di questo programma ventennale, che pare veramente inesauribile. Successo favorito anche dal parterre di ospiti della serata, da Luciana Littizzetto ad Alessandra Amoroso, passando per Gemma Galgani e Belen Rodriguez.

Dall'altra parte Rai1, che da alcune settimane ha scelto di non contrastare il programma di Maria De Filippi dopo i risultati affatto esaltanti di A grande richiesta (non a caso spostato al martedì), ha proposto il film Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto che ha conquistato 3.137.000 spettatori pari al 13.1% di share. A seguire troviamo Rai2 con F.B.I seguito da 1.406.000 spettatori (pari al 5.2% di share), Blue Bloods da 1.372.000 spettatori (5.2%) e Instinct da 962.000 spettatori (4.2%). E ancora Italia 1 con Pets – Vita da Animali ha intrattenuto 1.064.000 spettatori (4.1% di share).

Su Rai3 è andato in onda la trasmissione di Francesca Fialdini Fame d’Amore che ha raccolto davanti al video 857.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un ascolto medio di 1.055.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta che ha registrato una media di 628.000 spettatori con uno share del 2.8%. E ancora su Tv8 la replica di Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah, uno dei temi più discussi dell'ultima settimana, proposto la prima volto lunedì scorso, ha raccolto 397.000 spettatori con l’1.5%. Su Nove Ostaggi – Attacco allo Scuolabus ha raccolto 306.000 spettatori e l’1.2% di share.