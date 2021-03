Sabato 13 marzo 2021 va in onda, in prima serata su Canale 5, l'ultima puntata di C'è Posta per te. Lo show condotto da Maria De Filippi, campione di ascolti nel weekend targato Mediaset, è arrivato al suo ultimo appuntamento, regalando agli italiani le ultime emozionanti storie e confermandosi una garanzia pur essendo arrivato alla sua 24esima edizione.

Tante donne per l'ultima puntata

La nona e ultima puntata vedrà come ospiti tre donne dello spettacolo, amatissime dagli spettatori. Farà il suo ingresso in studio la cantante Alessandra Amoroso, recentemente ospite del Festival di Sanremo, dove si è esibita insieme ad Emma Marrone. Altra grande protagonista sarà Luciana Littizzetto, che dal bancone di Fabio Fazio, passa alle poltrone di Canale 5 per una sorpresa a dir poco speciale. E per finire, i fan di Uomini e Donne, o meglio del Trono Over, faranno i salti di gioia, con l'arrivo di Gemma Galgani.