Cuori, la fiction di Rai1 nella Torino degli anni 60: cast e trama della prima puntata Parte domenica 17 ottobre “Cuori”, serie diretta da Riccarco Donna ambientata nella Torino degli anni ’60, che ripercorrerà la storia dell’ospedale Molinette di Torino raccontando le imprese dei dei medici pionieri della cardiochirurgia, che effettuarono alcuni interventi e trapianti con tecniche rivoluzionarie.

A cura di Andrea Parrella

Da domenica 17 ottobre prende il via una nuova fiction su Rai1. Si tratta di Cuori, serie diretta da Riccarco Donna, ambientata nella Torino degli anni '60 Si tratterà in tutto di 8 puntate, in cui Cuori ripercorrerà la storia dell'ospedale Molinette di Torino raccontando le imprese dei dei medici pionieri della cardiochirurgia, che effettuarono alcuni interventi e trapianti con tecniche rivoluzionarie.

La storia è incentrata attorno al personaggio di Cesare Corvara (Daniele Pecci), Alberto Ferraris (Matteo Martari) e Delia Brunello (Pilar Fogliati). Proprio l'arrivo di questo ultimo personaggio nella squadra di medici torinesi scombussolerà l’equilibrio all’interno dell’ospedale perché Delia, che tra le altre cose è dotata di orecchio assoluto, dovrà combattere con il pregiudizio di essere una cardiologa donna in un contesto di uomini. A raccontare la fiction prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv Banijay è il regista Riccardo Donna, che ha parlato così del suo lavoro di ricostruzione:

"Non ho trattato Cuori come un medical drama. Ci sono i letti di ospedale, i medici in camice, gli infermieri, i casi di puntata, alcune operazioni sappiamo visti i tempi sperimentali non andavano a buon fine, per me Cuori è un period drama, è una serie in costume".

Le anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio di Cuori in onda domenica 17 ottobre su Rai1, vedremo Cesare Corvara, primario dell’ospedale Molinette, radunare a Torino una squadra formidabile per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. Si tratta di un’impresa titanica che ha già spinto Alberto, chirurgo ingegnoso e appassionato, a lasciare Stoccolma. Ed è per lo stesso motivo che Delia, cardiologa a Houston, si imbarca su un aereo diretto a Torino. Non fa in tempo ad atterrare che deve mettersi all’opera: all’aeroporto soccorre un uomo che sta per avere un infarto e lo convince ad andare in ospedale, faticando non poco a farsi ascoltare. È qui che Alberto e Delia si rincontrano: sei anni prima erano promessi sposi, poi qualcosa si è spezzato. Che il destino stia dando loro una seconda possibilità? Alberto ci spera, ma presto dovrà scontrarsi con la realtà.

Il secondo episodio racconta il primo giorno di Delia in ospedale, che si rivela a dir poco infernale: i pazienti non ne vogliono sapere di farsi visitare da una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile, e quando una giovane sposa viene ricoverata, si rifiuta persino di credere alla sua diagnosi. Anche per Virginia è il primo giorno in ospedale, dove deve iniziare il tirocinio che il padre l’ha costretta a fare. Nel frattempo Cesare è costretto a difendere la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo in discussione il suo primariato. Per fortuna la diagnosi di Delia è corretta. Finito l’intervento, Alberto, in un attimo di debolezza, racconta a Delia della morte di suo padre, avvenuta quando era solo un ragazzino. Lei, commossa, tenta un gesto di riconciliazione, ma lui, fraintendendola, le dà un bacio che Delia ricambia con un ceffone!

Il cast di Cuori: tutti gli attori e i personaggi

Ricchissimo il cast di attori della fiction Cuori, che pur girando attorno ai protagonisti, vede diversi volti al servizio della narrazione.

Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci.

Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari

Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati

Enrico Mosca, interpretato da Andrea Gherpelli

Ferruccio Bonomo, interpretato da Marco Bonini

Serenella Rinaldi, interpretata da Neva Leoni

Virginia Corvara, interpretata da Bianca Panconi

Suor Fiorenza, interpretata da Carola Stagnaro

Fausto Alfieri, interpretato da Carmine Buschini.

Luisa Ferraris, interpretata da Benedetta Cimatti

Beatrice Dattilo, interpretata da Chiara Degani

Elvira De Bellis Mosca, interpretata da Simona Nasi

Bino, interpretato da Davide Paganini

Ferdinando Maugeri, interpretato da Roberto Accornero

Carlo Dattilo, interpretato da Paolo Romano

Agata Vezzani, interpretata da Gaia Messerklinger

La trama di Cuori, la fiction su Rai1 non è ispirata ad una storia vera

Cuori è una fiction che è solo parzialmente ispirata a quanto realmente accaduto all'ospedale torinese negli anni Sessanta. Non si tratta infatti di una storia vera e non tutti i personaggi sono ispirati a persone realmente esistite. Se Cesare Corvara (Daniele Pecci) e Alberto Ferraris (Matteo Martari sono ispirati a due dottori reali, Achille Maria Dogliotti e Angelo Actis Dato, che davvero lavorarono ad alcuni degli interventi chirurgici più complessi della storia, quello di Delia Brunello (Pilar Fogliati) è un personaggio nato dalla fantasia degli sceneggiatori. È lei, di fatto, ad innescare l'intreccio narrativo e fungere da elemento esterno che, entrando nelle dinamiche dell'ospedale, ne cambia le sorti.

Dov'è stata girata Cuori: la storia vera dell'ospedale Molinette a Torino

Cuori è ambientata nella torino degli anni 60. Nel corso delle 8 serate, per un totale di 16 episodi, vedremo una ricostruzione della città in quegli anni, in particolare di alcuni luoghi. La fiction è stata girata negli studi Lumiq, dove sono state ricostruite la sala operatoria, le stanze dei dirigenti, gli uffici, le abitazioni dei protagonisti, grazie all'utilizzo di arredi d'epoca acquistati nei mercatini e le apparecchiature prese in prestito dal museo universitario Astut. Oltre all'ospedale delle Molinette, struttura realmente esistente e così chiamata perché sorge vicino al Po, in una zona dove in passato erano presenti i mulini, ci sono altre location come l'ex ospedale Militare Riberi, il Valentino, la Cavallerizza Reale, Torino Esposizioni e il Teatro Carignano e il Collegio Sacra Famiglia. Ad occuparsi delle riprese e della lavorazione è stato il Centro Produzioni di Torino.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica su RaiPlay

La serie è composta da 16 episodi che andranno in onda per 8 serate. La messa in onda è prevista su Rai1, ma in contemporanea streaming anche suRaiPlay. Le puntate andranno in onda: