Cuori, cambio di programmazione e anticipazioni sesta puntata del 16 novembre: Cesare è nei guai Cambia la programmazione della fiction Cuori. La sesta puntata andrà in onda martedì 16 novembre: anticipazioni e date di messa in onda delle ultime tre puntate.

A cura di Daniela Seclì

Cambio di programmazione per la fiction Cuori. La sesta puntata della serie tv con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci andrà in onda martedì 16 novembre. Gli spettatori potranno assistere al tredicesimo e al quattordicesimo episodio. Ecco le anticipazioni della trama e quando andranno in onda le ultime puntate.

Cuori, anticipazioni sesta puntata di martedì 16 novembre

Le anticipazioni della sesta puntata della fiction Cuori, in onda martedì 16 novembre. Episodio 13 – La morte di Margherita Bottai rischia di portare a pesanti conseguenze per la struttura ospedaliera. Cesare e Alberto, infatti, sono convinti che i loro avversari faranno tutto il possibile perché la vicenda diventi un modo per estromettere e infangare il primario. Delia si sente sempre più in colpa. Nonostante non abbia alcun coinvolgimento diretto nei fatti accaduti, è convinta di avere comunque la sua dose di responsabilità. Non ha più voglia di combattere. Intanto, Mosca è sempre più in preda ai sensi di colpa.

Cesare non si arrende e torna a combattere

Anticipazioni dell'episodio 14. Dal Sudafrica arrivano pessime notizie. L'ospedale Molinette piomba in un'atmosfera di grande sconforto. Cesare all'inizio sembra ormai pronto ad arrendersi. Poi, però, rialza il capo e torna l'uomo combattivo su cui tutti fanno affidamento. A dargli la forza di tornare a lottare è una importante novità accaduta in ospedale. Un paziente, infatti, sembra essere il candidato ideale per provare a portare a termine un trapianto.

Perché Cuori va in onda martedì e la data delle puntate finali

Al gran finale della serie televisiva Cuori mancano tre puntate e sei episodi. Al momento, dopo la puntata del 16 novembre, la serie dovrebbe tornare alla sua collocazione domenicale. La scelta di fare un doppio appuntamento con la fiction potrebbe essere dovuta al tentativo di anticipare l'ultima puntata di una settimana. Salvo imprevisti, dunque, la programmazione delle ultime tre puntate dovrebbe essere la seguente: