Si sono ormai spenti i riflettori sull'Isola dei famosi 2021. Tuttavia i naufraghi, ormai rientrati in Italia, stanno condividendo succosi aneddoti e ricordi con i loro follower. Tra coloro che stanno raccontando l'esperienza vissuta in Honduras anche Ignazio Moser. In queste ore, ha pubblicato una foto nella quale mostrava gli strumenti usati per sopravvivere sull'isola. Il post è stato accolto da tantissimi complimenti. Non è mancata qualche critica che Ignazio Moser ha deciso di non ignorare. Ma andiamo con ordine.

L'accusa di spacciarsi per un eroe

Ignazio Moser ha pubblicato due scatti che lo ritraggono con il coltello e la sacca usati all'Isola dei famosi 2021. L'ex naufrago, che si è classificato quarto (a vincere è stato Awed), ha spiegato quanto gli siano stati d'aiuto quegli strumenti: "Le mie due ancore di salvezza sull’isola, il coltello per le mie avventure tra scogli e boschi e la sacca trasformata in cuscino per affrontare le lunghe notti stellate". A questo punto, tra i commenti, qualcuno gli ha fatto notare che si descrive come fosse un eroe, quando in realtà ha semplicemente partecipato a un reality:

"Sembra che tu sia sbarcato sulla luna anziché su un'isola. Non eravate abbandonati a voi stessi, avevate medici, operatori e supporter. Finitela di fare gli eroi. Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame. Eravate stipendiati, allora zitti. Eroi non siete".

La replica di Ignazio Moser

Ignazio Moser ha intercettato quel commento tra gli oltre 600 piovuti sotto alla foto e ha pensato di replicare. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha spiegato di non avere mai avuto l'intenzione di passare per un eroe, poi ha definito "frustrate" le persone che fanno commenti del genere: