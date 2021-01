Che Cristiano Malgioglio sia stato uno dei più noti cantautori della musica italiana non è certo un mistero, tanti sono i brani che portano la sua firma e le parole che hanno descritto amori tormentati e sentimenti intensi. Dopo la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, dove ha avuto potuto toccare con mano le forti emozioni nutrite da Tommaso Zorzi nei confronti di Francesco Oppini e proprio questi pare che lo abbiano ispirato.

La rivelazione di Cristiano Malgioglio

Raggiunto da Novella 2000, Cristiano Malgioglio ha quindi rivelato alla rivista di essere stato ispirato da questi sentimenti così forti che il 25enne ha dichiarato di provare nei confronti del commentatore sportivo e ha dichiarato: "Ho scritto un brano per questa storia impossibile tra Tommaso e Francesco". Era stato proprio lui che parlando con l'influencer era riuscito a fargli tirar fuori quello che neanche a se stesso era riuscito ad ammettere, mettendolo davanti alla realtà dei fatti e facendogli accettare che per il figlio di Alba Parietti non c'era solo una forte amicizia, ma ben altro. Durante il reality, infatti, era già capitato che il cantautore prendesse le parti dell'uno o dell'altro scrivendo "una lettera" che non era stata particolarmente apprezzata da Oppini. Anche sui social dove Zorzi ha una folta schiera di seguaci, però, la notizia di questa canzone non è stata accolta con benevolenza, molti hanno ritenuto inopportuno questo gesto, proprio perché il diretto interessato non può controbattere.

L'amicizia tra Zorzi e Oppini

Il confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta televisiva è stato uno dei momenti più intensi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due si è creato un forte rapporto di complicità e di amicizia che nonostante il figlio di Alba Parietti abbia deciso di abbandonare la casa non si è mai sfibrato, ma è rimasto saldo e sincero, come più volte ha ribadito Oppini dallo studio.