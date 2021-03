Tommaso Zorzi è pronto ad affrontare una nuova avventura televisiva. Da lunedì 15 marzo, infatti, sarà l'opinionista dell'Isola dei famosi 2021. A commentare le gesta dei concorrenti anche Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Alla conduzione, la frizzante Ilary Blasi. L'influencer, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip, ha svelato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, cosa ne ha fatto del montepremi di 100 mila euro che è riuscito ad aggiudicarsi.

Cosa ha fatto Zorzi con il montepremi vinto al GF Vip

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip. Salire sul primo gradino del podio del reality condotto da Alfonso Signorini, gli ha dato il diritto di ricevere il montepremi di 100 mila euro di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dallo stesso vincitore. Tommaso Zorzi ha compiuto un atto di grande generosità. Ha deciso, infatti, di rinunciare all'intero montepremi. Proprio così, l'influencer ha devoluto 100 mila euro in beneficenza. In particolare, ha deciso di aiutare gli anziani che purtroppo non possono contare sulla presenza e l'affetto delle loro famiglie.

Il motivo della scelta di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha deciso di devolvere 100 mila euro alle RSA – Residenze sanitarie assistenziali e in particolare alla cura degli anziani soli. L'influencer era legatissimo ai suoi nonni che purtroppo non ci sono più. Questo gesto generoso è stato un modo per condividere simbolicamente con loro la sua vittoria. A Vanity Fair, l'opinionista dell'Isola dei famosi 2021, ha dichiarato: "Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni". Infine, riguardo alla sua esperienza all'Isola dei famosi, ha assicurato: