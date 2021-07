Coppie, tentatori e tentatrici di Temptation: i profili Instagram aperti, due sono rimasti chiusi Finalmente i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono tornati sui loro profili Instagram dopo la fine del programma. Alcune coppie sono sopravvissute alla permanenza nell’Is Morus Relais, altre sono scoppiate. Ecco di seguito tutti i profili di coppie, single, tentatori e tentatrici per scoprire cosa succederà dopo lo show di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Si è conclusa l'edizione di Temptation Island 2021 che ha visto protagoniste sei coppie di fidanzati, non famosi, alle prese con storie d'amore in bilico, intenti a capire se le loro relazioni fossero così forti e salde da superare le difficoltà incontrate nel cosiddetto viaggio nei sentimenti, oppure finire in mille pezzi. Come ben sapranno gli appassionati dello show di Canale 5, durante la permanenza all'Is Morus Relais, i partecipanti chiudono i loro profili social, ma adesso che il programma è finito, finalmente tentatori, tentatrici e fidanzati sono ritornati a pubblicare su Instagram.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2021

Quella del 2021, probabilmente post secondo lockdown, è stata un'edizione piuttosto intensa dove non sono mancati momenti di tensione tra le coppie. Se qualcuno ha capito di essere ancora legato alla sua dolce metà, come è successo a Claudia Venturini e Ste Socionovo usciti alla terza puntata, c'è qualcun altro che, invece, ha approfittato di questa occasione per ritrovare un amore vero come è accaduto a Manuela Carriero che si è lasciata corteggiare dal single Luciano Punzo, lasciando il suo ex Stefano Sirena. Simile la storia di Jessica Mascheroni e Alessandro Autera che si sono lasciati, ma stavolta è stato lui ad aver ritrovato fiducia nell'amore con la conoscenza di Carlotta Adacher. Ma per scoprire qualcosa in più sulle loro vite dopo lo show, ecco tutti i profili di coppie, ex, tentatori e tentatrici. Tra le coppie che, invece, sono rimaste insieme ci sono Floriana Angelica e Federico Rasa, nonostante i trascorsi turbolenti e anche Natascia Zagato e Alessio Tanoni.

I profili delle coppie

Qui di seguito ecco i profili di tutte le coppie, sia quelle che sono scoppiate sia di coloro che, invece, hanno resistito all'uragano Temptation:

Manuela Carriero

Stefano Sirena

Jessica Mascheroni

Alessandro Autera

Alessio Tanoni

Natascia Zagato

Floriana Angelica

Federico Rasa

Tommaso Eletti

Valentina Nulli Agosti

Stefano Socionovo

Claudia Venturini

I profili di Tentatori e Tentatrici

Tra i tentatori e le tentatrici ci sono quelli che si sono fatti notare di più, come Vincenza Botti che si era avvicinata pericolosamente a Federico Rasa. Tra loro le uniche ad avere il profilo chiuso sono Giulia Cerin, che ha avuto un flirt con Tommaso Eletti, lasciato dalla sua compagna Valentina Nulli Agosti e Carlotta Adacher, la ragazza con cui Alessandro Autera ha iniziato una conoscenza fuori dallo show. Ha riaperto il suo profilo anche Davide Basolo che con Jessica Mascheroni aveva avviato un flirt piuttosto intenso, tanto da far infuriare quello che poi è diventato il suo ex. Attivissimi sui social sono tornati anche Luciano Punzo, ora accanto a Manuela Carriero, e anche Federica Cleo che sta continuando a sentire Stefano Sirena fuori dallo show. Tra i tentatori, invece, anche Luca Pioppo con cui Claudia Venturini aveva trovato una bella intesa prima di capire di essere ancora innamorata del suo Ste, è tornato a pubblicare sul suo profilo Instagram.

Luciano Punzo

Federica Cleo

Davide Basolo

Vincenza Botti

Luca Pioppo