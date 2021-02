Bryan Cranston è Walter White. È difficile togliergli di dosso quella che è una vera e propria seconda pelle, una sorta di doppelgänger cresciuto a dismisura nel corso delle cinque stagioni di Breaking Bad. Difficile, appunto, ma non impossibile. Perché in Your Honor, l'attore veste i panni dell'integerrimo giudice Michael Desiato che ha in comune molto del mite professore di chimica in grado di trasformarsi in un signore della droga. Anche qui, c'è una trasformazione che però è istantanea e non graduale, da giudice tutore della giustizia e della legge a uomo disposto a infrangere ogni regola – "le regole sono come le ciambelle, hanno i buchi" – pur di proteggere il figlio che ama. Your Honor è una serie, quindi, che riporta Bryan Cranston nei panni di un uomo "buono" costretto a fare cose molto "cattive".

La trama di Your Honor

Your Honor va in onda su Sky Atlantic e su Now tv dal 24 febbraio con due episodi a settimana (dieci episodi totali, cinque appuntamenti complessivi). La miniserie è stata creata da Peter Moffat, da un libero adattamento della serie israeliana Kvodo. Your Honor è la storia di Michael Desiato, un giudice che vive con suo figlio Adam (Hunter Doohan). Nel giorno dell'anniversario della morte della mamma, Adam va a depositare fiori nel luogo in cui è morta, una zona malfamata di New Orleans. Mentre cerca di fuggire da quel posto, investe un motociclista che muore sul colpo. Preso dal panico, il ragazzo scappa e confessa tutto a suo padre. Il giudice lo convince a costituirsi, ma quando scopre che il motociclista morto è il figlio del potente boss Jimmy Baxter (un immenso Michael Stuhlbarg), decide di fare tutto quanto è in suo potere per occultare il crimine che suo figlio ha commesso.

Bryan Cranston è il produttore esecutivo della serie

Bryan Cranston, che è anche produttore esecutivo della serie, ha ammesso di avere un debole per i personaggi che "sono rotti dentro": "Evidentemente mi piacciono i personaggi in qualche modo danneggiati. Gente che però sta cercando di fare quella che ritiene essere la cosa giusta per aiutare gli affetti più cari". Your Honor è una serie imperdibile per chi ama le storie che ragionano su questo concetto, su quanto oltre un uomo è in grado di spingersi quando il proprio status è minacciato. È una serie tv che ci restituisce Bryan Cranston in ottima forma.