Dopo l'arrivo in Italia dei mesi scorsi, l'offerta Disney+ va completandosi con molte produzioni italiane. Si è tenuto oggi l’evento italiano di presentazione di Star, il nuovo brand di intrattenimento che dal 23 febbraio andrà a integrarsi all’interno del servizio streaming Disney+. Sarà proprio in questa nuova sezione che troveremo le produzioni italiane originali Star, con tre titoli che balzano immediatamente all'occhio: la quarta stagione della serie cult comedy Boris, la serie TV tratta dall’omonimo film Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek e la serie crime basata su una storia vera, The Good Mothers.

Nel caso di Boris si tratta della acclamatissima quarta stagione della serie, scritta da Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, che racconterà il ritorno della storica troupe de Gli Occhi del Cuore sul set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Ferzan Ozpetek tornerà dietro la macchina da presa per un rifacimento del suo celebre film di inizio anni Duemila, di cui aveva già parlato nei mesi scorsi e le cui riprese inizieranno il prossimo aprile. The Good Mother racconta la storia vera di tre donne, nate nei più feroci e ricchi clan della ‘ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata per distruggerlo. Devono combattere le proprie famiglie per il diritto di sopravvivere e costruire un nuovo futuro per i loro figli. I titoli italiani rientrano in un piano più ampio di produzioni Original europei per Disney+, a conferma dell’impegno della Company nell’ambizioso progetto di Disney+ di ordinare 50 produzioni in Europa entro il 2024. I progetti abbracciano diversi generi: drama, comedy, sci-fi e documentari e hanno avuto il via libera in Italia, Francia, Germania e nei Paesi Bassi, insieme a molti altri progetti in fase di sviluppo.

Le serie disponibili dal 23 febbraio

Il lancio di Star è previsto dal 23 febbraio, quando diventerà la casa di tutte le produzioni originali. Ecco cosa sarà concretamente disponibile sin da subito sulla piattaforma: il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley (Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Undoing – Le verità non dette); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) e Elizabeth Berger (This Is Us); la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty); oltre alle serie drama Helstrom, il cui produttore esecutivo è Paul Zbyszewski insieme a Karim Zreik e Jeph Loeb, e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker.

Quanto costa abbonarsi a Star su Disney+

Dal 23 febbraio, il prezzo dell’abbonamento a Disney+ sarà 8,99€ al mese o 89,90€ all’anno. Il nuovo prezzo sarà in vigore per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021. Chi risulterà già abbonato, invece, potrà godere dell’offerta completa di Star senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.