Come finisce Gomorra 5, Salvatore Esposito e Marco D’Amore: “Un dolore che lascia senza forze” Salvatore Esposito e Marco D’Amore raccontano a Fanpage.it la stagione finale di Gomorra – La serie: “Resteranno tutti senza parole dopo aver visto il finale”.

A cura di Redazione Spettacolo

Salvatore Esposito e Marco D'Amore, ospiti nella redazione di Fanpage.it, raccontano l'ultima stagione di Gomorra, disponibile su Sky e Now a partire da venerdì 19 novembre con i primi due episodi. "È un pezzo di vita a cui dobbiamo dire addio" – racconta Salvatore Esposito che per l'ultima volta indosserà i panni di Genny Savastano – "dobbiamo dire addio ai nostri personaggi con cui abbiamo vissuto tante esperienze positive e negative, però siamo contenti di aver vissuto questo percorso e siamo consapevoli che le nostre strade artistiche prima o poi si congiungeranno". Marco D'Amore torna nel ruolo di Ciro Di Marzio detto "L'immortale" e dirige, come già fatto nelle precedenti stagioni, i primi cinque episodi: "Ricominciamo dal finale del film ‘L'immortale', da quell'esca lanciata allo spettatore. Scopriremo come Genny Savastano viene a conoscenza della nuova vita di Ciro Di Marzio e scopriremo quello che succede dopo. Sicuramente, c'è un crescendo di tensione".

Le reazioni al finale di Gomorra – Stagione Finale

La stagione finale di "Gomorra – La Serie" lascerà gli spettatori senza parole. È la promessa di Salvatore Esposito che ha fatto una scommessa con Marco D'Amore:

Abbiamo fatto una scommessa: nei primi dieci minuti, gli spettatori non avranno le parole per commentare quello che hanno visto. Il carico di tensione che si porteranno dietro sarà un mix pazzesco di sentimenti. Alla fine, è come quando tu dopo un forte dolore piangi così tanto da essere senza forze. La reazione emotiva, che è stata un po' la nostra da attori, è stata quella: prendersi del tempo per riflettere e per ragione, per godersi quello che si è visto e si è vissuto.

Salvatore Esposito e Marco D’Amore nella redazione Roma di Fanpage.it

I nuovi personaggi: ‘O Maestrale e Donna Nunzia

Mimmo Borrelli e Nunzia Schiano sono gli attori che interpretano due nuovi personaggi, fondamentali per questa ultima stagione. Marco D'Amore sottolinea che la forza di Gomorra sta anche in questo, nell'aver portato attori anche da altri ambiti molto distanti dalle temperature della serie tv:

Conosco benissimo Mimmo Borrelli, il suo lavoro e la sua drammaturgia. Il suo lavoro è incredibile e lo vedranno gli spettatori. Mi piace dire che Gomorra è sorprendente anche da questo punto di vista perché si è aperto anche a chi viene da altre esperienze. Gomorra ha trasformato attori comici in drammatici, anche. Penso a Nunzia Schiano, che è diventata l'iconografia della mamma napoletana anche grazie ai film con Alessandro Siani, qui si trasforma in una donna di una ferocia incredibile.

Il ricordo di Gianni Di Prisco, l'ispettore di produzione morto per Covid

Tra i momenti più complessi e più brutti vissuti durante la produzione di quest'ultima stagione, c'è stata la perdita di Gianni Di Prisco, l'ispettore di produzione morto per Covid a cui l'intera stagione finale è dedicata. Marco D'Amore lo ricorda così:

Il momento più triste è avvenuto quest'anno quando abbiamo dovuto contare una perdita durante la pandemia. Il nostro ispettore di produzione, Gianni Di Prisco, è deceduto. Ci tengo a ricordarlo perché è anche suo questo lavoro, dei suoi figli e della sua famiglia. Gomorra è un lavoro fatto soprattutto dalle persone che sono nascoste dietro la macchina da presa.

"Lo sciamano", il libro di Salvatore Esposito diventa una serie tv

Salvatore Esposito e Marco D'Amore sono anche in libreria con due libri, rispettivamente "Lo sciamano" (Sperling & Kupfer) e "Vesuvio" (DeAgostini). Ma se Marco D'Amore confessa di non avere velleità da scrittore, Salvatore Esposito rivela che il suo libro sarà il primo tassello di un progetto più grande e per il quale c'è stata già la cessione dei diritti per farne una serie televisiva:

È una cosa che ho scoperto man mano. Sono partito dalle idee che avevo sui ruoli che mi sarebbe piaciuto interpretare e sulle storie a cui avrei voluto prendere parte. Da una di questi, è nata l'idea de "Lo sciamano". Dovrebbe essere un percorso abbastanza lungo e sono stati acquistati i diritti per fare una serie tv che spero che a breve possa prendere vita.

Nessun sequel per Gomorra

Gli spettatori di Gomorra – La serie dovranno mettersi l'anima in pace. La quinta stagione sarà davvero l'ultima, parola di Marco D'Amore: "Non c'è sequel che tenga, sono stati esplorati tutti gli ambiti. Quello che verrà dopo di noi sarà nelle mani degli spettatori e dei critici, credo però che la serie metta il punto". Non ci resta che aspettare la fine di questo grande percorso che inizia ufficialmente da venerdì 19 novembre e si concluderà il 17 dicembre: nun sapimme che ci aspetta.

Articolo a cura di Giulia Turco e Gennaro Marco Duello