Gomorra 5, il trailer ufficiale dell’ultima stagione Arriva il trailer ufficiale della quinta stagione di Gomorra, l’ultimo atto della serie che sarà da novembre su Sky. Il ritorno di Ciro Di Marzio, solo apparentemente morto alla fine della terza stagione, riaccende le dinamiche dopo l’epilogo della quarta stagione, in cui Genny Savastano aveva ripreso le redini del potere criminale a Napoli.

A cura di Andrea Parrella

L'arrivo della quinta e ultima stagione di Gomorra è ormai vicinissimo. A novembre conosceremo l'esito di un prodotto che ha cambiato in modo radicale l'idea di serialità televisiva in Italia e che avrà per protagonisti i due volti che hanno segnato i risvolti più importanti della trama: Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio. L'Immortale, come dal titolo del film uscito a fine 2019, è tornato e lo fa per prendersi tutto. Savastano, che invece era stato costretto a rientrare nelle dinamiche criminali per evitare che tutto il patrimonio della sua famiglia andasse perduto, dovrà fronteggiarlo ancora una volta. Elementi che sono già chiari nel trailer ufficiale di Gomorra 5 che circola in queste ore.

La trama della quinta stagione

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Gomorra 5, quando esce

Manca davvero poco alla pubblicazione di Gomorra 5. La nuova stagione sarà disponibile a novembre su Sky e in streaming su NOW: è l'atto finale del prodotto cult di Sky. Una serie evento: le prime quattro stagioni di Gomorra – La Serie hanno ricevuto un'accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica ed è stata distribuita in oltre 190 territori in tutto il mondo, ridefinendo gli standard della serialità italiana. I nuovi episodi della serie sono stati girati tra Napoli e Riga. Il primi cinque episodi e il nono sono diretti da Marco D'Amore. in continuità con quanto fatto con Gomorra 4 e soprattutto con il film "L'Immortale", che ha fatto da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione. I restanti episodi di Gomorra 5 sono diretti da Claudio Cupellini.