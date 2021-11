Come vedere Gomorra 5 in streaming senza Sky su Now, la stagione finale non va su TV8 Tutto quello che c’è da sapere sulla stagione finale di Gomorra che inizia venerdì 19 novembre con i primi due episodi, disponibili su Sky e su Now.

La quinta stagione di Gomorra inizia ufficialmente venerdì 19 novembre con l'episodio 1 e l'episodio 2, entrambi già disponibili on demand, in onda su Sky Atlantic, al canale 110 del telecomando del bouquet di Sky, e su Sky Cinema Uno. La quinta stagione di Gomorra è anche la stagione finale della serie. È possibile vedere la serie anche su Now, la piattaforma on demand del gruppo Sky. Al momento, purtroppo, non andrà in onda su Tv8. La serie è composta da 10 episodi totali per 5 puntate e alla regia ritroviamo Marco D'Amore e Claudio Cupellini. La quinta stagione riparte dal finale del film "L'immortale", che ha fatto da ponte narrativo tra la quarta e la quinta stagione, con l'incontro tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio. Ci sarà anche l'ingresso di nuovi personaggi.

Come vedere Gomorra 5 in streaming su Now per chi non ha Sky

Le puntate di Gomorra – Stagione Finale saranno disponibili anche sulla piattaforma Now. Quindi, anche chi non possiede l'abbonamento a Sky, potrà vedere quale sarà il finale di Gomorra e scoprire di più su tutto quello che sarà il destino dei personaggi. Per vedere Gomorra su Now c'è la possibilità di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per guardare l'offerta "cinema". Per farlo basta registrarsi e selezionare Pass Cinema+Entertainment sul sito ufficiale.

Gli episodi in TV e streaming su Sky, SkyGo e Now

Gomorra – Stagione Finale si divide in 10 episodi – scritti da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto insieme a Roberto Saviano – a loro volta suddivisi in 5 puntate in prima serata. L'inizio è previsto per il 19 novembre e il finale di serie è previsto per il 17 dicembre.