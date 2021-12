Clarissa difende Lulù Selassié: “Non è bulimica né pazza. Riavvicinarsi a Manuel Bortuzzo le fa male” La principessa etiope si è raccontata su Fanpage.it. Clarissa Hailé Selassié, una delle concorrenti che più ha portato allegria e positività nella casa, ha ripercorso la sua esperienza nel Grande Fratello Vip 2021. Poi ha difeso la sorella Lulù e ha commentato l’ennesimo riavvicinamento con Manuel Bortuzzo.

Clarissa Hailé Selassié è stata una delle concorrenti più briose del Grande Fratello Vip 2021. Allegra, positiva, partecipe nelle dinamiche della casa e mai timorosa di esporsi. Intervistata da Fanpage.it, la principessa etiope ha ripercorso la sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini, svelando cosa l'ha ferita. Inoltre, ha difeso la sorella Lulù Hailé Selassié da alcune voci circolate sul suo conto e ha detto la sua sul riavvicinamento, l'ennesimo, con Manuel Bortuzzo.

Clarissa come è stato il tuo ritorno alla quotidianità dopo tre mesi?

Ero abituata a stare in un cerchio ristretto di persone, vedere tutta questa gente è stato scioccante. Però, devo dire la verità, è stato bellissimo poter dormire finalmente in santa pace al buio, senza avere le luci in faccia tutto il giorno.

Purtroppo non c’è stato il tempo materiale per raccontare la tua storia. C’è qualcosa di te o del tuo passato che ti sarebbe piaciuto condividere con gli spettatori?

È vero, molte sfaccettature della mia vita, non sono state raccontate. Anch’io ho avuto delle esperienze, dei periodi difficili, che mi hanno portato a maturare in fretta. Ne parlerò un po’ più avanti perché sono cose che ancora devo superare.

Lulù ha raccontato di un periodo di ristrettezza economica che avete vissuto in famiglia.

Sì, ricordo che tutte e tre decidemmo di andare a lavorare. Per un periodo, abbiamo dato ripetizioni. Poi, abbiamo lavorato nei ristoranti di amici, occupandoci della parte organizzativa. Io ho anche aiutato persone del mio quartiere che avevano bisogno, ad esempio li accompagnavo. È stato un periodo molto difficile, perché avevo sempre l’ansia di sbagliare qualcosa. Le persone non si aspettavano che io volessi lavorare e mi guardavano male.

Dopo l'eliminazione, immagino tu abbia visto i video di quanto accadeva nella casa alle tue spalle. C’è qualcosa che ti ha ferito?

La nomination di Giucas mi ha scioccato. Capisco che faccia parte del gioco nominarsi a vicenda, lo accetto. Ciò che mi ha ferito è che mi abbia mentito, quando gli ho chiesto se mi avesse nominato. Mi sono sentita presa in giro. Lo vedevo come uno zio, ci passavo tanto tempo insieme. Pensavo che il nostro rapporto fosse umano, più che da giocatori. E poi c'è un altro episodio che mi ha infastidito, ma che è accaduto quando avevo già lasciato la casa.

Quale?

Vedere persone che ci criticavano durante la cena etiope. Hanno fatto commenti poco carini sulla nostra cultura, prendendoci in giro per avere usanze diverse nel cibo e nel modo di prepararlo. Sentire dire che la nostra cultura fa schifo, mi ha veramente lasciato basita. Tanti etiopi mi hanno scritto chiedendomi di intervenire e non permettere che insultassero una cultura in diretta nazionale. È stato imbarazzante, fossi in loro mi vergognerei.

Tornando a tua sorella Lulù, c'è chi è convinto che alla luce della sua sensibilità e fragilità, non avrebbe dovuto partecipare al GF Vip. Tu cosa ne pensi?

Se non fosse il posto adatto a lei, lo riconoscerebbe da sola. È una ragazza molto intelligente. Lei era la prima a voler andare al GF Vip per mettere alla prova i suoi limiti. Mi fa piacere che la gente si preoccupi, però se fosse stata male, sarebbe tornata a casa di sua spontanea volontà. Lulù è una guerriera, non si arrende mai. Certo, ha il suo crollo, come è giusto che sia. Lei dice: "A me non me ne frega niente, se mi viene da piangere piango, se mi viene da urlare urlo, cercando sempre di non ferire nessuno". Il modo in cui si ricarica è con il pianto. C’è chi medita, chi legge un libro, lei si ricarica così, buttando tutto fuori.

La preoccupazione degli spettatori è legata anche a dinamiche avvenute nella casa. Francesca Cipriani, infatti, ha confidato che in alcune occasioni Lulù non sarebbe riuscita a trattenere il cibo, dopo aver mangiato. Così si è iniziato a parlare di bulimia.

Ha semplicemente avuto un po’ tutto a soqquadro: casa nuova, ambiente nuovo, noi non abbiamo mai fatto televisione, quindi siamo state un po’ lanciate in questa esperienza. Essendo ipersensibile, mia sorella accumula lo stress fisicamente. Inoltre, noi abbiamo delle allergie e certi cibi non li possiamo mangiare. Nelle prime settimane nella casa, cucinavano cose che ci facevano male. Lulù, essendo molto delicata di stomaco, vomitava. Credo che il Grande Fratello, che ci monitora costantemente, sia in grado di determinare se una situazione sia grave e se far tornare a casa il concorrente. Se il GF è tranquillo, tutti dovrebbero esserlo.

L'attacco di panico che Lulù ha avuto in diretta, è stato accolto con scetticismo da Maria Monsé. Tu che eri lì, puoi dirci cosa è successo veramente?

Nessuno dovrebbe giudicare la salute mentale di un’altra persona, a meno che non siano specialisti. Dire che un attacco di panico non sia reale, mi sembra folle, surreale. Siamo tutte e due seguite da anni da una terapista. L’abbiamo voluto noi, perché ci fa vivere meglio. In Italia è come ammettere di essere pazzi, ma curare la salute mentale è importante: se il cervello sta bene anche il corpo sta bene. Lulù, sotto pressione, ha avuto questo momento di shock, di panico, non sapeva cosa fare. Era come se volesse negare a se stessa, che per la prima volta non avrebbe potuto avere accanto le sue sorelle. Noi siamo la roccia l’una dell’altra. Essendo fragile e sensibile ha reagito così.

Alfonso Signorini ha spesso bacchettato Lulù. Ritieni quei rimproveri meritati?

Conoscendo Alfonso, secondo me sono motivati. Lui ci conosce, ha conosciuto la nostra anima. C’è un feeling con lui. Ci ha preso a cuore, ci ha voluto al Grande Fratello e si aspetta tanto da noi. In quel momento era deluso dal comportamento di Lulù e aveva tutto il diritto di dirle che non ci si comporta così. Ho sempre apprezzato i suoi commenti su mia sorella.

Lulù è stata giudicata anche per l'inseparabile borsetta. Mi diresti cosa c'è dentro?

Nella famosa borsetta di Lulù ci sono trucchi, accessori per i capelli come ad esempio le mollettine. Poi, ci sono le spazzole, profumini, delle volte anche gli snack. Quando la notte ha fame, mette gli snack nella borsetta così durante la notte li mangia.

Ma perché la porta sempre con sé?

Penso sia un suo modo di divertirsi nella casa e poi anche perché è comodo. A breve, usciranno le borsette limited edition pensate da lei, pazzesche, stile Lulù. Non vedo l’ora, perché sono bellissime.

Veniamo ora al capitolo Lulù – Manuel. Tua sorella è stata spesso attaccata per la sua insistenza nei confronti di Bortuzzo. Tu stessa le suggeristi di prendere un po’ le distanze da lui.

Per me la situazione è un po’ esagerata, forse si è visto solo il 50% di quello che c’era veramente nella casa. Ho visto clip poco carine dove è stato detto che Lulù è una stalker. Dopo che lei ha subito lo stalking per sei mesi quando era minorenne e ha avuto questo dolore fortissimo, definirla così mi è sembrata follia. Io, Jessica, Miriana e Adriana Volpe, le abbiamo consigliato di amarsi di più e di pensare a se stessa, facendo il suo percorso.

Ho notato che quando Manuel Bortuzzo l’ha nominata, lei ha detto: “Tra noi ci sono stati momenti romantici, intimi, privati. Sai benissimo di cosa parlo”. Insomma, il suo interesse per Manuel non è basato su fantasie.

Mi fa piacere che tu lo abbia notato. Dire che lei si sia immaginata tutto è una follia. Lei non si è fatta nessun film. Sicuramente ha avuto atteggiamenti sbagliati, da donna insicura che pretendeva troppo quando lui quelle cose non gliele poteva dare. Però ho visto un tentativo di denigrarla, umiliarla pubblicamente e farla passare per quello che non è. È tutto tranne che bugiarda. Io so quello che si sono detti e li ho anche visti scambiarsi sguardi e carezze da cui si capiva che era molto preso anche lui.

E cosa pensi dell'ennesimo riavvicinamento tra loro?

Che fa solo male a Lulù perché rischia di illudersi di nuovo. Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza. Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo.

La madre di Manuel Bortuzzo è intervenuta con una lettera, accusando Lulù di avere usato le stesse parole di chi ha sparato a suo figlio.

Ero mortificata, è ovvio che la mamma appena sente parole del genere le ricollega. Lulù non intendeva offendere, però per non urtare le persone che ci seguono da casa, è sempre meglio stare un po’ più attenti. Onestamente, se avessi avuto davanti la mamma di Manuel, avrei chiesto scusa mille volte. Far tornare in mente una scena del genere a una madre mi ha messo molta tristezza. Ero dispiaciuta per la famiglia e per gli amici.

Ormai saprai che il GF Vip si concluderà a marzo. Secondo te Jessica e Lulù accetteranno di restare?

Credo che appena lo sapranno rimarranno basite. Jessica secondo me resterà, perché sa che è un'opportunità pazzesca. Lulù magari avrà un po’ più di dubbi però credo che anche lei, alla fine, avrà voglia di rimanere.

Che idea ti sei fatta della "coppia" composta da Alex Belli e Soleil Sorge?

Mi dispiace che Soleil si sia trovata in mezzo a questa storia. Penso però che lei non abbia colpa, è lui che è sposato. Dice di amare la moglie e poi fa tutto ciò. È vero che al cuor non si comanda, però bisogna rispettare le persone che abbiamo fuori. Mi è dispiaciuto molto che Delia abbia lasciato Milano. Non è facile stare fuori e vedere queste cose. È stato un po’ ipocrita da parte di Alex dire a Delia che con Soleil c'è solo un’amicizia. Sarò strana io, ma i miei amici non li bacio, non ci dormo insieme, non dico che sono innamorata di loro.

Nelle ultime ore, c’è stato un piccolo giallo. Nicola Pisu, di punto in bianco ha lasciato la diretta del GF Vip: c’è chi parla di un malore e chi di una divergenza di vedute con gli autori. Cosa è successo?

Mi ha detto che è andato via perché stava poco bene, però io non ci credo. Dato che gli avevano anticipato che avrebbe dovuto commentare una clip su Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan, credo che gli sia venuta un pochino di ansia e quindi abbia preferito evitare la situazione. Solo che se la evita in questa puntata, non potrà farlo alla prossima.