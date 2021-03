Mercoledì 24 marzo va in onda in prima serata su Sky e TV8 la finalissima di Italia's Got Talent. In diretta dagli studi di Cinecittà, a partire dalle 21:20, si esibiranno per l'ultima volta sul palco i talenti in gara che nel corso di questa edizione hanno conquistato il parere dei giudici. Undici di loro sono già stati decretati, mentre l'ultimo concorrente sarà scelto ad inizio puntata, direttamente dal Golden Buzzer del pubblico. Sarà soltanto uno ad accedere alla finalissima, tra la giovanissima crew di ballerini Shot's Bounce Academy, il comico Max Angioini, l'ipnotista Eleonora Di Cocco e il suonatore di fischietto Avio Focolari.

in foto: (In foto: l’atleta e finalista Giorgia Greco)

Chi sono i talenti che hanno già un posto in finale

Tra coloro che invece hanno già vinto un biglietto per la finale grazie al Golden Buzzer dei giudici ci sono le Black Widow, un gruppo di giovani ballerine; Giustino, che si cimentato in una performance di cospay vestendo i panni di Superman e Clark Kent; Giorgia Greco, la ginnasta con una sola gamba e i Negma Dance Group, ballerini di danza indiana. A loro si aggiungono i vincitori di puntata, che hanno convinto i giudici all'unanimità. Loro sono Christian Stoinev, l'equilibrista che si esibisce in coppia con il suo chihuahua; le Bello Sisters, tre sorelle dalle doti atletiche: Laura Formenti, interprete di un esilarante monologo: Stefano Bronzato, in grado di viaggiare indietro nel tempo; David Mazzoni, tenore per hobby; le Dress in Black, tribute band tutta al femminile degli AC/DC e Martina Storti, 15enne che sul palco ha raccontato le sue difficoltà ad accettarsi in età adolescenziale con un numero di pole dance allo specchio.

in foto: (In foto: Giustino, finalista ed interprete di un numero cosplay)

Enrico Papi conduce la finale di Italia's Got Talent

Sembra una regola, ma in realtà non lo è. Enrico Papi conduce, come lo scorso anno, la finalissima di Italia's Got Talent prendendo il posto di Lodovica Comello risultata positiva al Covid-19. Lo scorso anno invece, la conduttrice era incinta del suo primo figlio e la finale del talent coincideva con uno dei giorni in prossimità del parto. Un annuncio dell'ultimo minuto che ha cambiato i piani della serata in diretta con la finale del talent show targato Sky.