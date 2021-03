Lodovica Comello è risultata positiva al Covid-19. Per questo motivo la conduttrice, che ha annunciato la notizia ai suoi follower tramite Instagram, non sarà sul palco per la finale di Italia's Got talent 2021. Non è la prima volta che capita, visto che anche lo scorso anno la conduttrice aveva dovuto saltare l'emozione dell'ultima puntata, andata in onda il 25 marzo 2020. L'anno scorso però la scusa era ben più felice, visto che la Comello era incinta del marito Tomas Goldschmid e il parto era previsto proprio in quei giorni. "Sono qui per dare un annuncio molto amaro che ho aspettato a dare fino all’ultimo. Per la serie mai una gioia e la vita mi sorride, giorni fa sono riusata positiva al Covid e lo sono stata fino a ieri quindi domani, per il secondo anno di fila, aimè non ci sarò", ha fatto sapere su Instagram.

"Sono dispiaciutissima, ma mi ritengo molto fortunata perché me la sono cavata con febbre e raffreddore, so che lascio lo show in ottime mai. Mai come quest’anno speravo di poter calere del parco e portare un po di allegria. Lo guarderò dal divano come l’anno corso!".

Enrico Papi conduce l'ultima puntata di Italia's Got Talent

La finale di Italia's Got Talent va in onda mercoledì 24 marzo alle 21:30 su TV8. L'ultima puntata di questa edizione, che dovrà fare a meno della conduzione di Lodovica Comello vedrà un grande ritorno sul palco di Enrico Papi, già giudice d'eccezione nell'ultima puntata delle audizioni. Dietro al bancone della giuria, come sempre ci saranno Joe Bastianich, Mara maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Giudicheranno i quattro talenti che più hanno emozionato il pubblico nel corso dell'edizione. Loro sono la Shot's Bounce Academuy, crew di ballerini, Max Angioni, il comico che ha rivisitato il Vangelo in tempi moderni, Eleonora di Cocco, maga e ipnotista, e Avio Focolari, abile suonatore di fischietto.

La reazione dei giurati all'annuncio di Lodovica Comello

Tantissimi gli auguri di pronta guarigione lasciati sotto al post in cui Lodovica Comello ha annunciato di essere positiva al Covid. Immediata la reazione da parte dei giurati del talent che ormai da un paio d'anni hanno imparato a conoscerla lavorando al programma. "Lodo mi dispiace tantissimo!", commenta Mara Maionchi dispiaciuta, così come Federica Pellegrini che scrive sorpresa: "Noo! Lodo! M dispiace!". Entrambe, tra l'altro, hanno avuto il Covid nei mesi passati. Infine, affettuoso è il pensiero di Joe Bastianich per la conduttrice: "Ci mancherai".