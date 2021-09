Chi è Samy Youssef, il modello del Grande Fratello Vip 2021 Ora è un modello di successo, ma la sua infanzia non è stata facile: ha lasciato l’Egitto su un barcone per aiutare la famiglia. Ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island come tentatore e adesso, con la sua bellezza e il suo fisico statuario, è un concorrente del Grande Fratello Vip 2021 con Alfonso Signorini, in onda dal 13 settembre.

È stato costretto a lasciare il suo paese per cercare nuovo inizio in Italia. Si è fatto conoscere prima nella moda, dove è diventato il volto di Moschino, e poi in televisione. L'abbiamo già visto come tentatore in Temptation Island Vip 2, dove però non è riuscito a farsi notare, nonostante la sua bellezza. Ora, Samy Youssef, 26 anni, lo ritroveremo come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2021 condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 a partire dal 13 settembre. Una storia di riscatto e rinascita che avrà modo di far conoscere ai telespettatori.

L'arrivo in Italia e la carriera nella moda

Classe 1995, Samy Youssef è nato e cresciuto in Egitto. La sua infanzia non è stata facile, la famiglia viveva in condizioni di povertà e difficoltà economiche. Quando aveva 15 anni, il padre lo ha costretto a lasciare il Paese su un barcone alla volta dell'Italia: "Non è facile spiegare quello che ho vissuto. Lì lavoravo come carpentiere con mio padre, ma il mio sogno era studiare e affermarmi. In Egitto per molta gente la vita è difficile, spesso l’unica via d’uscita è andarsene", ha raccontato Samy in un'intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. Dopo il viaggio è stato accolto come profugo e, una volta arrivato a Roma, è stato affidato a una casa-famiglia. Come racconta nell'intervista a Novella 2000, ha iniziato a lavorare prima come cameriere e poi come modello per diversi brand: "Una modella che ho conosciuto nel ristorante dove lavoravo mi ha chiesto se volevo presentarmi alla sua agenzia e sono subito piaciuto. Così è iniziata la mia avventura nel fashion". Ora è il volto di Moschino e grazie al suo lavoro riesce a mantenere la famiglia in Egitto.

Le partecipazioni televisive

Oltre alla moda, Samy ha sperimentato anche la televisione. Ha partecipato come tentatore alla seconda edizione di Temptation Island, dove però la sua bellezza e le sue doti da seduttore non sono bastate a farlo notare agli occhi del grande pubblico, alle prese invece con le vicende di Tommaso Eletti (che ritroveremo nella casa del Gf) e la fidanzata Valentina Nulli Augusti. Ma il bel modello egiziano non si è lasciato di certo scoraggiare. Sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e potrà far conoscere a tutti la sua storia.