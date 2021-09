La reazione Valentina Nulli Augusti a Tommaso Eletti concorrente del GFVip 6 Il rapporto tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sembra essersi ormai deteriorato, ma non è escluso che l’ex fidanzata del 19enne romano possa fare capolino tra le mura di Cinecittà. Mentre lui si prepara al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, lei non risparmia frecciatine sui social, lanciando provocazioni che lasciano intendere qualche conto lasciato in sospeso.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sembra ormai chiaro che tra Tommaso e Valentina ci siano dei conti lasciati in sospeso. Mentre l'ex fidanzata di Eletti fa le prove di convivenza con le ex colleghe di Temptation Island, il 19enne romano è già proiettato verso la sua imminente partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Lui sta svolgendo il periodo di quarantena obbligatorio prima di fare il suo ingresso nella casa, lei ne approfitta per lanciare qualche frecciatina sui social. Tra loro i rapporti sembrano ormai disintegrati, ma non è escluso che Valentina Nulli Augusti possa far capolino tra le mura di Cinecittà per tentare un incontro pacificatore. O per lo meno per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

La provocazione di Valentina a Tommaso

Mentre si gode la ripartenza della sua nuova vita in compagnia di Jessica Mascheroni e Natascia Zagato, Valentina ne approfitta per dedicare qualche tempo alle curiosità dei suoi follower su Instagram e durante una sessione di domande sul social lancia una piccata frecciatina al suo ex fidanzato. A chi le chiede cosa pensi della partecipazione di Tommaso al reality di Signorini, la 40enne romana replica sibillina: "Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso". Che i due si siano lasciati con qualche conto in sospeso da risolvere? Lei, nel frattempo, si è avvicinata all'ex single di Temptation Island Manuel Di Bernardo, con il quale sta portando avanti una serena frequentazione.

La partecipazione di Tommaso Eletti al GFVip 6

L'ingresso dell'ex concorrente di Temptation Island nella casa più spiata d'Italia è indubbiamente una delle più discusse e controverse di questa edizione. Il suo personaggio infatti è stato preso di mira durante la messa in onda del programma in onda la scorsa estate, perché ha messo in scena un esempio ritenuto dai più negativo e fastidioso in tema di relazioni sentimentali. Ora, ci si chiede che cosa abbiano in serbo gli autori del GFVip e se abbiano previsto per lui uno sviluppo del personaggio in positivo, dando spazio magari alla sua vita personale. Quel che è certo è che staremo con gli occhi puntati per conoscere la sua storia.